Les paramédics de la CSN en négo au Centre Bell - Monsieur Legault, assez patiné, il faut négocier

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Quelques dizaines de paramédics affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN) ont tenu un rassemblement devant le Centre Bell ce jeudi avant le match des Canadiens afin de sensibiliser les partisans à la nécessité d'améliorer les conditions de travail du secteur préhospitalier.

« Bien peu de gens savent que les parties des Canadiens ne peuvent commencer sans la présence de paramédics et d'une ambulance sur place. Bien peu de gens savent que nous sommes là à tous les matchs. Bien peu de gens savent aussi que nous sommes des joueurs sans contrat depuis avril 2020 et que nous sommes en grève depuis cet été. Il est temps que le gouvernement fasse une vraie mise au jeu dans le cadre de nos négociations ! », déclare Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN.

Avec des pancartes et des tracts où l'on pouvait lire des slogans tels que : Monsieur Dubé, on veut une vraie mise au jeu ; Caufield et les paramédics : premiers dans l'action ; Les paramédics, le joueur négligé de l'urgence ; Monsieur Legault, assez patiné, il faut négocier ; Les paramédics, des joueurs sans contrat depuis avril 2020 ; les grévistes ont pu s'entretenir avec les fans et constater leur solidarité envers leurs revendications.

« À partir de maintenant, nous allons tenir plusieurs activités de mobilisation et de visibilité pour forcer les choses à bouger à la table de négociation. Nous sommes peut-être souvent en infériorité numérique au travail, mais nous refusons que notre négociation reste sur la glace », termine M. Gagnon.

À propos

Le secteur préhospitalier de la CSN regroupe plus de 4000 membres. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

SOURCE CSN

Renseignements: Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/