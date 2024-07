Les nouvelles publicités Scotties encouragent les Canadiens à « nous appeler par notre nom » lorsqu'ils recherchent des mouchoirs de haute qualité, y compris les nouveaux mouchoirs Scotties Ultra Soft et Scotties Ultra Soft avec Lotion

TORONTO, le 29 juill. 2024 /CNW/ - En tant que mouchoirs numéro 1 au Canada, Scotties® est fièrement fabriqué au Canada depuis 1956, et pourtant, lorsque les Canadiens recherchent nos mouchoirs, ils n'utilisent pas toujours le nom Scotties, ils utilisent souvent le nom d'une marque qui a quitté le marché canadien de la consommation l'année dernière. La marque cherche à changer cette tendance et à aider les Canadiens à prendre l'habitude de demander un Scotties. Quelle meilleure façon de rompre avec une habitude que par l'hypnose ?

Dans cette campagne humoristique, un client assidu prend sur lui d'enfin obtenir le bon nom de la marque en se soumettant à l'hypnose. Leur élément déclencheur ? Un éternuement. Et même si l'hypnose semble fonctionner - ils prononcent toujours le nom approprié des Scotties - mais pas toujours au moment le plus approprié. La nouvelle campagne est dirigée par l'agence de création FCB Canada, la nouvelle agence de référence pour Scotties. Au lancement, la campagne créative sera diffusée à la télévision, sur les médias sociaux et numériques ainsi que sur les plateformes de diffusion en continu.

« Nous sommes ravis de nommer FCB Canada comme notre agence de référence pour la marque Scotties et incroyablement fiers de lancer la nouvelle campagne d'hypnose avec eux », a déclaré Susan Irving, directrice marketing de Produits Kruger. « Avec cette nouvelle campagne, nous voulions nous moquer du fait que les consommateurs nous appellent par un mauvais nom depuis des années et les informer que Scotties est fière de servir les Canadiens depuis plus de 60 ans, et pour plusieurs années à venir, grâce à notre capacité accrue, afin que nous puissions continuer à être un chef de file du marché national dans la catégorie des papiers-mouchoirs. »

« Je ne pense pas qu'il existe un problème plus fondamental à résoudre pour une marque que l'attribution », a déclaré Nancy Crimi-Lamanna, CCO de FCB Canada. « Lorsque nous avons vu le mandat, nous étions ravis de l'entreprendre parce qu'à la base, nous devions changer un comportement enraciné - un comportement que la plupart des Canadiens ne réalisent même pas qu'ils adoptent - appeler Scotties par un mauvais nom alors qu'il s'agit du papier-mouchoir numéro un au Canada. C'était un premier dossier audacieux à entreprendre, mais Susan et l'équipe de Produits Kruger étaient des partenaires incroyables engagés dans un travail novateur qui a fait plus qu'éduquer les gens, mais a également aidé à changer leurs habitudes. »

Conformément à l'engagement de Produits Kruger à fournir aux Canadiens des mouchoirs de haute qualité, Scotties présente ses meilleurs produits à ce jour avec Scotties Ultra Soft et Scotties Ultra Soft avec Lotion. Fièrement fabriqués au Canada, les Scotties Ultra Soft et Ultra Soft avec Lotion sont produits dans l'usine de fabrication ultramoderne de Sherbrooke, au Québec, dotée de l'une des machines à mouchoirs à séchage à l'air libre (TAD) les plus modernes au Canada. Les nouveaux produits sont fabriqués avec des couches coussinées à 3 épaisseurs de qualité supérieure pour une douceur luxueuse, hypoallergénique et testée par des dermatologues pour une expérience ultra-luxuriante. Scotties Ultra Soft avec Lotion est enrichi d'aloès et de vitamine E, ce qui le rend très doux pour la peau et offre un confort apaisant incomparable.

« Scotties Ultra Soft est notre mouchoir le plus haut de gamme et le meilleur à ce jour et nous sommes ravis de mettre cette innovation sur le marché afin que nous puissions continuer à répondre aux besoins des Canadiens », a déclaré Irving.

Pour plus d'informations sur les Scotties, veuillez visiter mykrugerproducts.ca/fr-ca/scotties

À PROPOS DES PRODUITS KRUGER

Produits Kruger est le principal fabricant canadien de produits en tissu de qualité destinés à un usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®', White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger compte environ 2 200 employés et exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C104904) au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.krugerproducts.ca.

SOURCE Kruger Products Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Valérie Dupuis, North Strategic (pour Produits Kruger), 514-622-4843, [email protected]