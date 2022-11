Anciens Combattants Canada offre un soutien par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

HALIFAX, NS, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que les organismes Team Rubicon Canada et Strongest Families Institute reçoivent tous deux des fonds par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. L'annonce a été faite alors que le ministre visitait ces organismes dans le cadre des activités de la Semaine des vétérans.

Team Rubicon Canada reçoit 450 000 $ pour offrir une formation, de l'éducation et un apprentissage expérientiel spécialisés en gestion des urgences grâce à des offres de cours élargies et raffinées, associées à des occasions de leadership sur le terrain pour les vétérans. Ce projet comprend l'élaboration de programmes, ainsi que leur mise en œuvre, pour soutenir l'employabilité des vétérans.

Le projet de l'organisme Strongest Families Institute reçoit 1 050 000 $ pour améliorer l'accès aux services de santé mentale en ligne pour les vétérans et leur famille, en ciblant spécifiquement l'anxiété et la dépression, les problèmes de comportement à la maison ou à l'école et l'énurésie nocturne. Ce programme offre un soutien en santé mentale à jusqu'à 3 500 personnes et familles.

Les bénéficiaires du Fonds en 2021-2022 mettent l'accent sur les problèmes touchant les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, d'emploi et de santé, ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans 2SLGBTQi+. Ce soutien est rendu possible grâce à des investissements supplémentaires dans le budget de 2021.

Créé en 2018, le Fonds apporte un soutien financier aux organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et de leur famille par l'intermédiaire d'initiatives, de recherches et de projets novateurs. L'appel de demandes pour 2022-2023 est maintenant ouvert jusqu'au 14 novembre 2022.

Citations

« Team Rubicon Canada et Strongest Families Institute sont deux organismes exceptionnels qui œuvrent auprès des vétérans et de leur famille. Team Rubicon fournit un soutien considérable aux communautés à la suite de catastrophes et de crises comme l'ouragan Fiona et les incendies de forêt de Fort McMurray. Strongest Families est là pour aider à améliorer la santé mentale des familles et des enfants des vétérans. C'est un honneur de soutenir l'excellent travail accompli par ces deux groupes. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'Institut des Familles Solides travaille sans relâche pour améliorer l'accès aux services de santé mentale pour les vétérans et de leurs familles. Je suis très fier que nous ayons un partenaire local aussi important pour nous aider à offrir de meilleurs résultats aux vétérans, ici à Sackville-Preston-Chezzetcook et partout au Canada. »

Darrell Samson

Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville-Preston-Chezzetcook

« Team Rubicon Canada est reconnaissante du soutien continu d'Anciens Combattants Canada. Notre initiative d'éducation et de formation des vétérans vise à offrir une formation spécialisée et des possibilités d'apprentissage expérientiel aux vétérans, tant sur le terrain qu'en classe, et ce, sans frais pour eux. Ensemble, nous donnons aux vétérans les moyens de continuer à servir les collectivités qui font face à des urgences humanitaires. »

Bryan Riddell, PDG, Team Rubicon Canada

« Le Strongest Families Institute (SFI) est un leader en matière de soutien en santé mentale aux membres actifs et retraités des FAC et à leur famille depuis 8 ans. Ce financement nous aidera à élargir le soutien et à améliorer l'accès aux services de santé mentale en ligne, en ciblant l'anxiété et la dépression, les problèmes de comportement et l'énurésie nocturne. Nous avons hâte d'aider davantage les vétérans et leur famille en leur offrant des soins rapides, compétents sur le plan militaire et adaptés à leurs besoins. »

Dre Patricia Lingley-Pottie, présidente et directrice générale, Strongest Families Institute

Faits en bref

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a accordé plus de 36 millions de dollars pour aider 102 organismes partout au pays à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira au moins 8 millions de dollars par année jusqu'à l'exercice 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID-19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, d'emploi et de santé, ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans 2SLGBTQi+.

Team Rubicon Canada est un organisme humanitaire dirigé par des vétérans qui sert les communautés avant, pendant et après les catastrophes et les crises. L'organisme est intervenu pour la première fois après les incendies de forêt à Fort McMurray en 2016. Depuis, Team Rubicon Canada a aidé lors des inondations qui ont frappé Ottawa et Fredericton , à Fort McMurray lorsque des incendies de forêt ont balayé la Colombie-Britannique et dans le sillage de la tempête post-tropicale Fiona au Canada atlantique. L'organisme a reçu du soutien du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille dans le cadre de deux projets antérieurs, en 2018- 2019 et en 2020-2021.

en 2016. Depuis, Team Rubicon Canada a aidé lors des inondations qui ont frappé et , à lorsque des incendies de forêt ont balayé la Colombie-Britannique et dans le sillage de la tempête post-tropicale Fiona au atlantique. L'organisme a reçu du soutien du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille dans le cadre de deux projets antérieurs, en 2018- en 2020-2021. Strongest Families Institute est un organisme de bienfaisance qui se fonde sur vingt ans de recherche en sciences sociales. Leurs services de santé mentale bilingues et fondés sur des données probantes sont offerts aux enfants, aux adolescents, aux adultes et à leur famille, quand et où ils en ont besoin.

Chaque année, la Semaine des vétérans se déroule du 5 au 11 novembre, et donne aux Canadiens l'occasion de rendre hommage aux efforts remarquables et aux sacrifices de nos vétérans. Le jour du Souvenir, le 11 novembre, marque le dernier jour de la Semaine des vétérans et commémore la fin des hostilités pendant la Première Guerre mondiale à cette date en 1918.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]