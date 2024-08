MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour toutes les personnes de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre et l'inclusion des communautés 2ELGBTQI+ permettront de créer un meilleur avenir pour toute la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de plus de 1,3 million de dollars à trois organismes 2ELGBTQI+ du Québec.

Grâce à ce financement, les organismes suivants renforceront leur capacité d'améliorer les compétences, l'information, la collaboration et le développement d'outils :

La Fondation Émergence Inc. reçoit 453 000 $ pour son projet Renforcer les capacités de la Fondation Émergence en créant le réseau Émergence au Canada .

. Gay and Grey Montréal recevra 289 000 $ pour son projet la Collaboration, l'apprentissage et la capacité des aînées et aînés anglophones gais de Montréal.

Centre Interligne Inc. recevra 579 000 $ pour son projet Interligne - Une ressource qui gagne en force et qui étend ses liens à travers le Canada .

Ce financement s'appuie sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui a été annoncé il y a deux ans, en août 2022. Ce plan d'action a été créé pour faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Grâce au financement des capacités des communautés 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada travaillera à éliminer les disparités persistantes auxquelles ces communautés sont confrontées et à construire un pays plus sûr et plus inclusif.

Citations

« Il y a deux ans, nous avons lancé le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et nous continuons de prioriser et de soutenir l'action communautaire partout au Canada. Le financement accordé à ces trois organismes québécois nous permettra de continuer à construire la voie vers une plus grande inclusion pour tout le monde. C'est avec détermination que nous soutenons ces organismes et à contrer la stigmatisation et la discrimination qui persistent. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Dans le contexte actuel de hausse de la violence et des propos haineux à l'endroit des communautés 2ELGBTQI+, il est primordial pour notre gouvernement de soutenir les organismes qui offrent de l'assistance aux membres de ces communautés. Nous sommes fiers d'apporter notre appui à trois projets proposés par Interligne, Gay and Grey Montréal et la Fondation Émergence qui permettront de renforcer leur capacité d'action afin de permettre à un nombre plus important de Canadiennes et Canadiens de profiter de leurs services de soutien. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce soutien aux communautés 2ELGBTQI+ de Montréal est une réalisation tangible du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui a célébré son deuxième anniversaire cette semaine. Des organismes comme la Fondation Émergence et Gay and Grey Montréal jouent un rôle clé dans l'amplification des voix importantes et le développement d'espaces sécuritaires. Notre gouvernement sera toujours l'allié des communautés et des organismes de la diversité sexuelle et de genre qui s'efforcent de rendre notre société plus inclusive. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga

Faits en bref

Entre 2019 et 2021, 1,3 million de Canadiennes et Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+.

2021, 1,3 million de Canadiennes et Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+. Une enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes réalisée en 2019 a révélé que 77 % des jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre ont déclaré avoir été la cible d'intimidation au cours de l'année précédente. Non seulement les jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, mais leur santé mentale est aussi souvent moins bonne que celle des jeunes personnes cisgenres attirées exclusivement par des personnes d'un genre différent.

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, 3 personnes 2SLGBTQ+ sur 10 (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, contre moins d'une personne non 2ELGBTQ+ sur 10 (9,1 %).

Les répondantes et les répondants sans-abri faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+ étaient plus susceptibles de signaler tous les problèmes de santé que leurs homologues n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+. Les différences étaient plus importantes pour les personnes ayant une limite d'apprentissage ou cognitive (48 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 31 % des répondantes et des répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+) et les personnes ayant des problèmes de santé mentale (78 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 57 % des répondantes ou de répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+).

Au cours des huit dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+. Dans le cadre de ce montant, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été engagés directement dans le Plan d'action.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Carolyn Svonkin, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]