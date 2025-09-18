Symboles boursiers

Une nouvelle étude de CGI souligne l'accélération des stratégies de transformation dans un contexte d'incertitude économique mondiale

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information et en management au monde, a publié les conclusions de son étude La voix de nos clients (VOC) 2025 pour le Canada.

Basée sur des entretiens approfondis avec plus de 240 dirigeants et dirigeantes au pays (dans le cadre des 1 800 entretiens réalisés à l'échelle mondiale), l'étude démontre que les organisations canadiennes concentrent leurs efforts sur la transformation numérique, la modernisation, l'expérience client et l'IA pour assurer leur croissance et leur résilience face aux pressions accrues liées à la sécurité, à la conformité et à la main-d'œuvre.

Principales comparaisons entre le Canada et le reste du monde

La transformation numérique occupe une place prédominante dans les stratégies d'entreprise

Citée par 79 % des dirigeants et dirigeantes au Canada (similaire à la moyenne mondiale de 71 %), la transformation numérique demeure la principale macrotendance. Au Canada, 76 % indiquent que la transformation numérique influence grandement leurs modèles d'affaires (légère avance sur la moyenne mondiale de 75 %). La modernisation est maintenant une nécessité

Les anciens systèmes demeurent le principal obstacle à la transformation et reflètent un enjeu global (49 % au Canada et 50 % dans le monde). Les besoins d'accélération numérique et d'amélioration de l'expérience client s'intensifient. Parallèlement, la pression de moderniser les systèmes centraux augmente, car les organisations cherchent à rehausser leur agilité, leur innovation et leur résilience à long terme. Le Canada avance prudemment dans l'adoption de l'IA générative

Les taux d'adoption de l'IA traditionnelle sont comparables (34 % au Canada et 35 % dans le monde). Toutefois, l'écart se creuse lorsqu'il s'agit de l'IA générative; seulement 14 % des organisations canadiennes la mettent en œuvre comparativement à 26 % dans le monde. Ces données reflètent une approche plus prudente au Canada, mais cela pourrait changer en raison des investissements annoncés par le gouvernement. Les pressions liées à la main-d'œuvre s'intensifient

À noter également, au Canada, 67 % des dirigeants et dirigeantes disent éprouver des difficultés à embaucher des spécialistes en TI, ce qui est aligné avec la moyenne mondiale de 69 %. Les départs à la retraite et les lacunes en matière de compétences marquent un virage nécessaire vers l'amélioration des compétences, la requalification et les services en mode délégué aux fins de continuité et d'innovation.

« Les entreprises au Canada font des investissements ciblés et audacieux dans le but de se moderniser et se transformer », a commenté Michael Godin, président de CGI au Canada. « Les données montrent une volonté de créer une valeur à court terme tout en acquérant l'agilité nécessaire pour faire face aux changements à long terme. CGI collabore avec les clients de divers secteurs pour tirer parti des technologies qui favorisent la résilience au Canada. »

Alors que les organisations doivent concilier incertitude et innovation, CGI tire parti de sa portée mondiale et sa proximité locale pour les aider à créer une valeur durable et à agir de manière décisive dans leur transformation tout en tenant compte de leur réalité opérationnelle.

Pour obtenir davantage d'information, visitez CGI.com.

À propos de La voix de nos clients CGI

Chaque année, des leaders de CGI réalisent des entretiens en personne avec des responsables des fonctions d'affaires et des TI du monde entier afin de connaître leur point de vue sur les tendances qui ont une incidence sur leur organisation. Ces conversations portent notamment sur l'exécution de la stratégie, la modernisation des TI, la gestion des talents, la cybersécurité, les données, la maturité infonuagique et de l'IA, la réglementation, l'innovation et le développement durable. Les perspectives permettent d'élaborer des feuilles de route pragmatiques et s'appuient sur plus d'un million de données recueillies sur cinq ans. Apprenez-en davantage : cgi.com/fr/voix-de-nos-clients.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et conseillères et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur CGI.com.

