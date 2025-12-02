Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de partenaire « Premier Tier » d'Amazon Web Services (AWS), le plus haut niveau du réseau de partenaires d'AWS. De plus, CGI s'est vue attribuer par AWS le statut de SAP Competency Partner, qui souligne l'expertise de l'entreprise dans l'accompagnement de ses clients vers la modernisation de leurs charges de travail SAP critiques grâce à des solutions infonuagiques intégrant l'IA.

Le statut Premier Tier distingue CGI comme un partenaire doté d'une expertise technique approfondie et d'une expérience éprouvée dans la conception, l'architecture, la construction, la migration et la gestion des charges de travail des clients sur AWS. La reconnaissance de CGI en tant que SAP Competency Partner met également en évidence l'expertise technique de l'entreprise et son succès avéré dans le déploiement et la gestion d'applications SAP dans le nuage, permettant ainsi à ses clients de bénéficier de performances, d'une évolutivité et d'une innovation améliorées.

« L'obtention du statut Premier Tier et SAP Competency Partner octroyé par AWS reconnaît l'expertise approfondie de CGI en matière d'IA et de nuage sécurisé, ainsi que notre engagement de longue date à offrir une valeur commerciale durable à nos clients grâce à des solutions modernes, sécurisées et évolutives, a déclaré Tim Hurlebaus, président et chef des opérations chez CGI. Ces deux distinctions témoignent de la solidité de notre collaboration avec AWS pour aider nos clients à accélérer leur transformation numérique, à tirer pleinement parti de la puissance des données et de l'IA et à obtenir des résultats mesurables dans tous les secteurs. »

Pour obtenir le statut Premier Tier, les entreprises doivent suivre un processus complet d'accréditation et de certification qui démontre à la fois leur investissement soutenu dans leur relation avec AWS et leur expertise éprouvée dans le déploiement de solutions AWS. Par exemple, la migration complète réussie de la suite SAP vers AWS des magasins Bell par CGI, incluant le système de gestion intégré central, Business Warehouse, l'intergiciel Gateway et la plateforme Fiori, illustre la capacité de CGI, en tant que partenaire de mise en œuvre dédié, à optimiser les coûts et à améliorer les résultats en matière de prestation de services.

En plus de son réseau d'alliances mondiales comptant plus de 150 relations avec des entreprises technologiques, le partenariat de CGI avec AWS renforce ses capacités en matière d'infonuagique, de données et d'IA pour aider ses clients à moderniser leurs opérations. Grâce à des milliers de professionnels certifiés AWS à travers le monde, CGI combine son expertise locale et sa portée mondiale pour offrir des services infonuagiques innovants basés sur l'IA de pointe, contribuant ainsi directement au succès de ses clients. CGI est bien positionnée pour accompagner les organisations à chaque étape de leur parcours d'IA, en les guidant dans l'élaboration de leur stratégie et de la priorisation des cas d'utilisation opérationnels, jusqu'à la création de modèles d'apprentissage machine et à la mise en œuvre d'une feuille de route visant à maximiser les investissements dans l'IA. Parmi ces services figure notamment son programme « IA en 12 semaines », conçu pour accélérer l'adoption et générer des résultats tangibles.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

