Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Le projet HERMES soutiendra les capacités de commandement et de contrôle en continu de l'OTAN

COLOGNE, Allemagne, le 10 déc. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a signé un contrat avec l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA) pour la réalisation du projet HERMES, en collaboration avec son partenaire secunet Security Networks. Le projet fournira une solution de TI hautement sécurisée et évolutive destinée aux hauts dirigeants de l'OTAN ainsi qu'à certains groupes cibles, permettant la communication mobile au moyen d'équipements spécialement protégés. La structure de commandement disposera de la flexibilité nécessaire pour maintenir le plus haut niveau de sécurité, indépendamment du lieu ou de l'heure. La solution combine l'expertise de CGI en matière de services en mode délégué et l'architecture interréseau sécurisée (SINA), reconnue pour sa convivialité, développée par secunet.

Grâce à au projet HERMES, l'OTAN améliorera ses communications internes afin de s'assurer des capacités de commandement et de contrôle cohérentes. L'intégration de matériel et de logiciels sécurisés permettant l'échange de renseignements classifiés, quel que soit l'emplacement de l'utilisateur, marque une rupture avec les modes de communication statiques. Les hauts dirigeants de l'OTAN peuvent désormais accéder à leur environnement de travail numérique de manière mobile, grâce à une connectivité protégée, tout en conservant le même niveau élevé de confidentialité.

« HERMES représente une nouvelle dimension en matière de communication mobile efficace au sein de l'OTAN, conforme aux exigences d'une structure de commandement moderne et flexible », a déclaré Ludwig Decamps, directeur général de la NCIA.

« Dans un environnement multinational où la sécurité est cruciale, comme au sein de l'OTAN, une fiabilité absolue est indispensable », a expliqué Jens Elstermeier, vice-président, Développement et stratégie, Défense et renseignement, CGI en Allemagne. « Nous avons proposé une solution qui allie une architecture de sécurité de pointe à la grande dynamique des scénarios de déploiement mobile, tout en améliorant l'interopérabilité. Une coopération étroite et fondée sur la confiance avec l'OTAN demeure un facteur clé de notre succès. »

La NCIA et CGI assurent conjointement la mise en œuvre de ce projet novateur, en fournissant un ensemble de services d'intégration et de gestion des opérations axés sur les résultats et l'expérience utilisateur. Le nouveau centre d'exploitation des services HERMES (HSOC) comprend un système de surveillance permanent doté de son propre centre d'exploitation de la sécurité (SOC), une assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une assistance sur site dans le monde entier et une formation aux utilisateurs. Par ailleurs, CGI est responsable de la mise en place et de l'exploitation du réseau privé virtuel sécurisé de bout en bout, tandis que son partenaire secunet fournit le matériel spécialisé et les composants de cryptage. La solution est conçue pour être facilement et rapidement extensible à d'autres groupes d'utilisateurs et domaines de sécurité.

« Aujourd'hui plus que jamais, l'OTAN doit être en mesure d'agir rapidement et avec souplesse. Ceux qui peuvent travailler avec des contenus hautement confidentiels, même lorsqu'ils sont en déplacement, ont un avantage stratégique évident. C'est précisément ce que permet notre partenariat avec CGI dans le cadre du projet HERMES, et nous sommes fiers d'y contribuer grâce à notre technologie SINA éprouvée », a déclaré Marcel Taubert, vice-président, Défense et espace chez secunet.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de secunet

secunet est le chef de file allemand de la cybersécurité. Dans un monde de plus en plus connecté, la combinaison de produits et de services de conseil proposée par l'entreprise garantit des infrastructures numériques résilientes et une protection maximale des données, des applications et des identités numériques. secunet est spécialisée dans les domaines soumis à des exigences de sécurité particulières, tels que le nuage, l'Internet des objets industriel, le cybergouvernement et la cybersanté. Grâce aux solutions de sécurité de secunet, les entreprises peuvent respecter les normes de sécurité les plus strictes dans le cadre de leurs projets de numérisation et faire progresser leur transformation numérique.

Plus de 1 000 experts renforcent la souveraineté numérique des gouvernements, des entreprises et de la société. Parmi les clients de secunet figurent des ministères fédéraux, plus de 20 entreprises cotées à la DAX ainsi que d'autres organisations nationales et internationales. L'entreprise a été fondée en 1997. Elle est cotée à la SDAX de la Deutsche Börse et a généré un chiffre d'affaires d'environ 406 millions d'euros en 2024.

secunet est un partenaire de la République fédérale d'Allemagne en matière de sécurité informatique et un partenaire de l'Alliance allemande pour la cybersécurité. Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.secunet.com

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias en Allemagne, Sabine Ernst, Responsable des médias, Allemagne, Tél. : +49 151 16360469, [email protected], www.cgi.com/de