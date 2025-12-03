Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

L'acquisition renforce les capacités de CGI en transformation numérique, en IA et en cybersécurité

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Online Business Systems, une firme de conseil en TI située à Winnipeg.

Fondée en 1986, Online Business Systems s'est forgé une solide réputation en aidant les organisations à moderniser leurs opérations, à améliorer leur performance et à rehausser l'expérience client grâce à l'innovation et à la technologie. Reconnue pour son expertise technique et son engagement envers des résultats mesurables, l'entreprise est une partenaire de confiance pour les organisations qui mènent des initiatives numériques et de sécurité complexes. Plus de 350 professionnels hautement qualifiés se joignent à CGI au Canada et aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de professionnels talentueux d'Online Business Systems au sein de CGI, a déclaré Michael Godin, président, CGI au Canada. Cette acquisition renforce grandement notre présence à Winnipeg, et l'expertise locale d'Online Business Systems en transformation numérique, en cybersécurité et en IA accroît le portefeuille de services et solutions de CGI. »

L'intégration d'Online Business Systems élargit la portée de CGI auprès d'entreprises clientes au Canada et aux États-Unis et donne aux clients d'Online Business Systems accès à l'expertise mondiale de CGI, à son réseau de centres de prestation de services et à sa gamme complète de services et solutions.

« Nous avons toujours été guidés par notre fort engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et des partenariats à long terme avec nos clients, a expliqué Charles Loewen, président et chef de la direction, Online Business Systems. Nous constatons une forte affinité culturelle entre nos deux organisations, et ce nouveau chapitre avec CGI permettra à nos clients et à notre équipe de bénéficier de la portée, de la profondeur et de l'envergure mondiale de CGI. »

Cette acquisition reflète la stratégie de CGI, qui vise à allier la solidité de ses relations locales à l'étendue de son expertise mondiale afin d'aider ses clients à accélérer l'innovation, à améliorer leur performance opérationnelle et à obtenir des résultats concrets.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les guerres tarifaires ou commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, les risques juridiques et opérationnels inhérents aux clients gouvernementaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et payer des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la section intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973 8363; Médias locaux : Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias, [email protected], 514 210-5141; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118