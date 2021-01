La gamme diversifiée comprend cinq nouveaux modèles remarquables : le LG gram 17 (modèle 17Z90P), le LG gram 16 (modèle 16Z90P), le LG gram 14 (modèle 14Z90P) et le LG gram 2-en-1 16 (modèle 16T90P), tous avec un format d'image 16:10 conçu pour maximiser l'efficacité du travail. Offrant une plus grande surface d'écran que les écrans 16:9 de la plupart des ordinateurs portables, la série gram la plus récente de LG peut en tout temps afficher plus d'informations. Le clavier et le pavé tactile ont également été agrandis pour permettre une frappe plus rapide et plus facile sans compromettre pour autant la portabilité de ces appareils compacts.

Grâce à leur haute résolution couvrant 99 % (typique) de l'espace colorimétrique DCI-P3, les nouveaux écrans sont parfaits pour le divertissement et le travail, offrant une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs vives et précises, un excellent contraste et des détails nets. La nouvelle conception 2021 du cadre très mince sur les quatre côtés facilite l'immersion des utilisateurs et contribue à l'élégance et au raffinement de ce produit haut de gamme.

Répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, les ordinateurs portables gram de LG sont vérifiés par la plateforme IntelMD EvoMC et sont alimentés par un processeur IntelMD CoreMC de 11e génération, une carte graphique IrisMD Xe et une mémoire LPDDR4x rapide. Les modèles LG gram 17Z90P, 16Z90P et 16T90P sont dotés d'une batterie à haute densité de 80 Wh pour assurer de plus longues périodes d'utilisation entre les charges, libérant ainsi les utilisateurs de la nécessité d'avoir un adaptateur d'alimentation avec eux en tout temps.

Offrant une expérience grand écran sans pour autant sacrifier la portabilité, le LG gram 17, l'ordinateur portatif phare de LG, est doté d'un grand écran de 17 pouces, mais ne pèse que 1,35 kg (2,98 lb). Tout aussi portables, les nouveaux LG gram 16 et 14 ne pèsent que 1,19 kg (2,62 lb) et 999 g (2,2 lb), respectivement, et ils ont une épaisseur de seulement 1,68 cm (0,66 po). Grâce au cadre ultra-étroit et à la conception de charnières dissimulées de LG, les trois modèles atteignent un rapport écran-boîtier impressionnant de 90 %.

Le nouveau LG gram 2-en-1 de 16 pouces offre une liberté incroyable grâce à son unique charnière de 360 degrés et à sa légèreté exceptionnelle. Le LG gram 2-en-1 est doté d'un stylet qui prend en charge la technologie Wacom AES 2.0 pour une navigation et un contrôle améliorés offrant une expérience d'écriture et de dessin fluide et précise.

« Synonyme d'une portabilité sans précédent et d'une performance de première classe, la marque gram de LG continue de relever la barre du marché des ordinateurs portables ultraminces », a déclaré Jang Ik-hwan, vice-président principal et chef des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « Grâce à sa conception plus raffinée et élégante, à son format d'image 16:10 et à sa légèreté, la plus récente gamme d'ordinateurs portables gram de LG permet aux consommateurs de profiter d'une meilleure productivité et d'expériences de visionnement plus immersives où qu'ils aillent. »

Du 11 au 14 janvier, les visiteurs du kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021 pourront voir de leurs propres yeux la conception, les performances et la portabilité des plus récents ordinateurs portables gram de LG. Suivez les autres annonces de LG sur les médias sociaux dans le cadre du CES à l'aide du mot-clic #LGCES2021.

Caractéristiques techniques :



LG gram 17

(17Z90P) LG gram 16

(16Z90P) LG gram 14

(14Z90P) LG gram 2-en-1 16

(16T90P) Taille de

l'écran 17 po 16 po 14 po 16 po ACL WQXGA

(2 560 x 1 600) IPS,

DCI-P3 99 % (typique) WQXGA

(2 560 x 1 600) IPS,

DCI-P3 99 % (typique) WUXGA

(1 920 x 1 200) IPS,

DCI-P3 99 % (typique) WQXGA

(2 560 x 1 600),

écran tactile IPS,

CorningMD GorillaMD

Glass 6 Format

d'image 16:10 16:10 16:10 16:10 Poids 1 350 g (2,98 lb) 1 190 g (2,62 lb) 999 g (2,2 lb) 1 480 g (3,26 lb) Taille 380,2 x 260,1 x

17,8 mm

(14,97 x 10,24 x

0,70 po) 355,9 x 243,4 x

16,8 mm

(14,01 x 9,58 x

0,66 po) 313,4 x 215,2 x

16,8 mm

(12,34 x 8,47 x

0,66 po) 356,6 x 248,3 x

16,95 mm

(14,04 x 9,78 x

0,67 po) Batterie 80 Wh 80 Wh 72 Wh 80 Wh Processeur Processeur IntelMD

CoreMC de 11e

génération Processeur IntelMD

CoreMC de 11e

génération Processeur IntelMD

CoreMC de 11e

génération Processeur IntelMD

CoreMC de 11e

génération GPU Carte graphique IntelMD

IrisMD Xe

Carte graphique IntelMD

UHD Carte graphique IntelMD

IrisMD Xe

Carte graphique IntelMD

UHD Carte graphique IntelMD

IrisMD Xe

Carte graphique IntelMD

UHD Carte graphique IntelMD

IrisMD Xe

Carte graphique IntelMD

UHD Mémoire 8/16 Go

(LPDDR4x) 8/16 Go

(LPDDR4x) 8/16 Go

(LPDDR4x) 8/16 Go

(LPDDR4x) Stockage Double fente SSD M.2

(NVMeMC) Double fente SSD M.2

(NVMeMC) Double fente SSD M.2

(NVMeMC) Double fente SSD M.2

(NVMeMC) Couleurs Noir volcanique Argent, noir volcanique Argent, noir volcanique Vert topaze Clavier Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Port

d'entrée / de

sortie USB 4 Gen3 x 2 (x2,

USB PD,

ThunderboltMC 4),

USB 3.2 Gen2 x 1 (x2),

HDMI, microSD/UFS,

HP-Out USB 4 Gen3 x 2 (x2,

USB PD,

ThunderboltMC 4),

USB 3.2 Gen2 x 1 (x2),

HDMI, microSD/UFS,

HP-Out USB 4 Gen3 x 2 (x2,

USB PD,

ThunderboltMC 4),

USB 3.2 Gen2 x 1 (x2),

HDMI, microSD/UFS,

HP-Out USB 4 Gen3 x 2 (x2,

USB PD,

ThunderboltMC 4),

USB 3.2 Gen2 x 1 (x2),

microSD/UFS,

HP-Out ACV Lecteur d'empreintes

digitales,

conformité à la norme

militaire américaine

810G, DTS X Ultra, Wi-

Fi 6 Lecteur d'empreintes

digitales,

conformité à la norme

militaire américaine

810G, DTS X Ultra, Wi-

Fi 6 Lecteur d'empreintes

digitales,

conformité à la norme

militaire américaine

810G, DTS X Ultra, Wi-

Fi 6 Lecteur d'empreintes

digitales, stylet

(Wacom AES 2.0),

conformité à la norme

militaire américaine

810G, DTS X Ultra,

Wi-Fi 6

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits, visitez le site https://www.lg.com/global/exhibition/it.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société possède des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques allant du meilleur affichage OLED et DEL de l'industrie aux solutions d'énergie solaire à haute efficacité, LG est un nom respecté par les clients du monde entier. Les solutions de TI de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques et les écrans médicaux qui sont tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et retourner une valeur forte à ses clients. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site https://www.lg.com/ca_fr/business.

