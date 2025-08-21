Le 22e Radiothon Pour la santé des enfants a permis de recueillir 1 402 011 $ pour soutenir les enfants et les adolescents gravement malades du Québec ainsi que les femmes vivant une grossesse à haut risque.

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - L'émotion était à son comble dans les couloirs de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) aujourd'hui, alors que des familles courageuses et résilientes s'emparaient des ondes à l'occasion du Radiothon annuel Pour la santé des enfants.

En direct de l'Atrium P.K. Subban, les stations de Bell Média CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN Radio 690 ainsi que CTV News ont uni leurs forces pour partager avec leurs auditeurs des témoignages bouleversants de familles dont la vie a été transformée grâce aux soins exceptionnels reçus au Children.

Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, et Zackary, porte-parole du Radiothon. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

La journée s'est conclue sur un moment émouvant, lorsque Zack, neuf ans, atteint de paralysie cérébrale, a pris le micro pour dévoiler le montant final : la somme formidable de 1 402 011 $ offerte par la communauté québécoise afin d'aider les enfants et les adolescents malades à redevenir ce qu'ils sont avant tout… des enfants.

Comme on le dit si bien, un enfant tannant est un enfant en santé. Et aujourd'hui, grâce à la générosité de nos donateurs et de nos donatrices, plus d'enfants comme Zack sont remis sur pied, retrouvent leur énergie débordante et vivent à fond leur enfance.

Un impact réel. Des vies transformées.

Depuis son lancement en 2004, le Radiothon Pour la santé des enfants a permis d'amasser plus de 32,5 millions de dollars pour La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, offrant des soins vitaux et un précieux réconfort aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes confrontées à une grossesse à risque de partout au Québec.

Au cours de la dernière année seulement, les dons ont permis de soutenir :

le Pavillon Kat Demes : un deuxième chez-soi pour les familles de l'extérieur de Montréal dont l'enfant doit être hospitalisé longtemps;

la seule équipe du Québec à se consacrer entièrement aux services en milieu de vie pédiatrique qui, notamment grâce aux jeux, aux activités créatives, à la musicothérapie et à la zoothérapie, améliore la qualité de vie à l'Hôpital;

le Centre des naissances, grâce à l'achat de ballons JADA, une technologie innovante qui traite les hémorragies post-partum en seulement une heure, permettant aux nouvelles mamans de rentrer plus rapidement à la maison, auprès de leur bébé.

« Cet événement est un puissant rappel de tout ce que la compassion peut accomplir », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Chaque don apporte du réconfort, de la guérison et un avenir plus radieux aux enfants gravement malades. Et quand ces enfants retrouvent assez d'énergie pour courir, crier et faire un peu de chahut… on sait qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Et c'est exactement ce que l'on souhaite. »

Les donateurs font toute la différence

Les fonds amassés grâce au Radiothon Pour la santé des enfants soutiennent le Fonds pour la santé des enfants, qui permet à l'Hôpital de réagir rapidement face à des défis imprévus, qu'il s'agisse de remplacer de l'équipement essentiel, lancer des services d'urgence ou offrir de la formation spécialisée. Ce fonds assure aux enfants malades des soins de qualité au moment opportun et sans interruption.

Merci à nos commanditaires

Le succès du Radiothon repose aussi sur la générosité exceptionnelle de nos commanditaires, dont l'engagement envers la santé des enfants garantit que chaque enfant, chaque adolescent et chaque femme enceinte présentant une grossesse à haut risque puisse recevoir des soins spécialisés, du réconfort et de l'espoir.

Merci à :

Dormez-vous - partenaire du centre d'appels

- partenaire du centre d'appels La Fondation Tenaquip - commanditaire du Défi Agissons ensemble

- commanditaire du Défi Agissons ensemble AtkinsRéalis, CN, Fuel Transport, Goldwater Droit, Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. et Rio Tinto - commanditaires des Heures des miracles

- commanditaires des Heures des miracles Senville - commanditaire des Pauses des miracles

Et un grand merci à notre fidèle partenaire de diffusion, Bell Média, véritable porte-voix de notre cause, pour son engagement indéfectible et à ses stations CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7, TSN Radio 690 et CTV News Montréal.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS



La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 750 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

