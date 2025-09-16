Le 29e tournoi de golf annuel de La Fondation du Children permet de recueillir 865 000 $ pour les soins vitaux et la recherche

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Lundi, de nombreux leaders du monde des affaires québécois ont troqué leur ordinateur contre des bâtons lors du 29e tournoi de golf annuel pour Le Children, qui s'est tenu au légendaire Club de golf Royal de Montréal.

Le tournoi a permis de recueillir la somme impressionnante de 865 000 $ pour venir en aide à certains des patients les plus fragiles du Québec, notamment les femmes enceintes présentant une grossesse à risque élevé, les nouveau-nés vulnérables et les enfants et adolescents confrontés à des problèmes de santé complexes.

Jason Tsadilas, Dan Boucher, Charles-Edouard Morin, Francis Martin, Matt Budd, Norman John Hébert, George Antypas, Danial Zeppetelli, George Papp Absent: Miro Yaghi, Mitch Garber, Scott Jones, Ray Lacharite, Peter Morton, Mark Pathy, Greg Rokos (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Depuis son lancement en 1997, cet événement prestigieux a permis de recueillir plus de 19 millions de dollars, aidant ainsi les enfants à retrouver leur petit côté tannant… Parce que c'est bien connu : un enfant tannant est un enfant en santé. Laissons-les sautiller, courir ou rire trop fort - Longue vie aux tannants!

« C'est inspirant de voir autant de chefs d'entreprise se mobiliser pour soutenir les enfants malades », déclare Norman John Hébert, coprésident d'honneur du tournoi et président-directeur général du Groupe Park Avenue. « Ce tournoi contribue à financer l'innovation et l'expertise nécessaires pour traiter les cas pédiatriques les plus complexes et redonner espoir aux familles de tout le Québec. »

« Ce tournoi n'est pas une simple partie de golf, il s'agit aussi de soutenir les enfants et de leur donner une chance de se battre pour un avenir en santé », ajoute Miro Yaghi, coprésident d'honneur du tournoi et président-directeur général de Termaco Ltée. « Lorsque le milieu des affaires se mobilise derrière une cause comme celle du Children, l'impact est durable et profond : cela transforme les soins et change la vie des jeunes. »

Où va l'argent?

Cette année, les fonds amassés serviront à soutenir deux services essentiels du Children :

Les bourses de perfectionnement en chirurgie : Des chirurgiens du monde entier se disputent la chance de perfectionner leurs compétences sous la supervision de la célèbre équipe chirurgicale de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Ces bourses permettent non seulement d'améliorer l'expertise mondiale, mais aussi à l'Hôpital de recruter les jeunes talents les plus brillants.

Des chirurgiens du monde entier se disputent la chance de perfectionner leurs compétences sous la supervision de la célèbre équipe chirurgicale de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Ces bourses permettent non seulement d'améliorer l'expertise mondiale, mais aussi à l'Hôpital de recruter les jeunes talents les plus brillants. Les traitements et la recherche pour la cécité héréditaire : L'Hôpital se consacre au traitement et à la recherche sur les maladies rétiniennes héréditaires qui causent la cécité infantile. Il se concentre sur des thérapies innovantes, notamment la thérapie génique, qui visent à restaurer ou à améliorer la vision des enfants atteints.

Poussés par la passion

En coulisse, un comité organisateur passionné, dirigé par Charles-Edouard Morin et soutenu par une équipe de rêve formée de chefs d'entreprise, travaille sans relâche : George Antypas, Dan Boucher, Matt Budd, Mitch Garber, Scott Jones, Ray Lacharite, Francis Martin, Peter Morton, George Papp, Mark Pathy, Greg Rokos, Jason Tsadilas et Danial Zeppetelli.

« Rien n'est plus motivant que de participer à un tournoi de golf en sachant que vous aidez des enfants gravement malades à lutter contre leur maladie et que vous contribuez à la recherche qui transformera tant de vies. Voilà pourquoi nous organisons de tels événements », déclare Charles-Edouard Morin, président du comité organisateur du tournoi.

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, résume: « Ce tournoi permet à des enfants de guérir. Il apporte du réconfort aux familles, de l'espoir aux enfants et un véritable changement dans les soins pédiatriques au Québec. Nous sommes très reconnaissants envers nos coprésidents d'honneur, notre comité, nos commanditaires et tous ceux qui sont venus jouer. Au nom de toutes les mamans, de tous les papas et de tous les enfants qui comptent sur l'Hôpital de Montréal pour enfants, merci! »

Remerciements à nos commanditaires

Un grand merci à nos généreux commanditaires de cette année :

Platine : Nova

Or : Dickson Golf, Mavrik Corp., Pipe and Piling Supplies Ltd. et Psycho Bunny

À propos de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 750 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Personne-ressource pour les médias : Lucie Pruneau, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected], 514 726-9802