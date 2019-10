Les nouvelles marques exclusives de Staples Canada/Bureau en Gros aideront à redéfinir votre façon de travailler et d'apprendre

« Nous avons repensé notre assortiment de produits et notre collection de marques pour mieux refléter la façon dont les Canadiens travaillent et apprennent aujourd'hui, a déclaré John DeFranco, Chef des affaires commerciales de Staples Canada/Bureau en Gros. Dans le cadre de notre transformation continue, nous avons lancé ces cinq nouvelles marques modernes pour montrer aux Canadiens ce que notre entreprise repensée peut leur offrir. Nous invitons les clients à faire l'expérience de ces toute nouvelles marques, qui ont une qualité, un style et un design améliorés, le tout à un excellent rapport qualité-prix. »

Chacune des nouvelles gammes de produits - des fournitures aux accessoires, en passant par la technologie et la connectivité - cible un besoin spécifique du client, qui, à son tour, pourra créer un espace de travail personnalisé et tendance. Votre espace de travail n'a pas besoin d'être ennuyant !

Voilà les nouvelles marques :

gry mattr by Joe Mimran - Exclusivement chez Staples Canada/Bureau en Gros : une nouvelle collection d'accessoires de bureau et de vêtements monochromes et chics conçus par Joe Mimran, champion des entrepreneurs. La gamme comprend tout, des lunettes classiques aux agendas et tasses au toucher doux, en passant par les diffuseurs de pièce avec un assortiment de parfums délicats et d'accessoires de bureau Terrazzo.

« La collection soignée d'objets que nous avons dans notre vie importe plus que jamais, déclare Joe Mimran. C'est pour cette raison que nous avons conçu une gamme d'outils inspirants pour le cheminement de la vie qui fait appel à tous les sens. Nous croyons que cette combinaison rend la destination d'autant plus spéciale. L'endroit où vous êtes, ce qui vous entoure et comment vous vous sentez dans la vie quotidienne peuvent véritablement avoir un effet positif. »

General Supply Goods + Co. - Une nouvelle collection élégante inspirée de la nostalgie et de l'héritage canadien, qui fait revivre l'aspect et la sensation du passé tout en gardant une touche moderne. Parfaits pour la saison des cadeaux à venir, les produits comprennent des bougies de voyage parfumées, des carnets monogrammes en grain de bois, des lampes de table rétro, des accessoires de voyage et plus encore. L'un des articles phares de la gamme est un sac à dos en cuir végane, un style de confiance qui est bien porté et authentique.

TRU RED - Des articles d'affaires essentiels conçus avec soin qui aident les équipes à travailler, à créer et à innover. Parmi les produits, on compte stylos, blocs-notes, déchiqueteurs, accessoires de bureau, accessoires d'organisation et plus encore. Les accessoires de bureau sont empilables et vous permettent de créer votre propre organisation en niveaux sur votre bureau - offerts en quatre couleurs différentes.

Union & Scale - Mobilier de bureau de qualité commerciale personnalisable, tendance et modulaire, conçu pour s'adapter et évoluer avec le style de travail de tout bureau. La première collection de cette gamme est intitulée Lewis, de conception moderne, offrant la possibilité de choisir, personnaliser et reconfigurer facilement les meubles en fonction des besoins de l'espace de travail.

NXT Technologies - Solutions de technologie qui permettent aux équipes de rester connectées et productives. Les produits de cette gamme comprennent des clés USB, chargeurs sans fil et d'ordinateurs portatifs, casques d'écoute, limiteurs de surtension, banques d'alimentation et des étuis pour accessoires mobiles. Le socle de recharge Qi recharge les appareils compatibles - il suffit de placer ces derniers sur la surface du socle. Les voyants à DEL vous indiquent que votre appareil est en cours de recharge, puis s'éteignent pour vous permettre de dormir paisiblement.

Ces nouvelles marques sont maintenant disponibles en magasin et en ligne à bureauengros.com. Pour en savoir plus, visitez le site bureauengros.com/marquesenvedette ou consultez le nouveau blogue Travailler + apprendre et le magazine Sous les projecteurs à bureauengros.com/magazinesouslesprojecteurs de Staples Canada/Bureau en Gros.

