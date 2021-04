Les gelées quotidiennes RestoraFIBRE contiennent de l'inuline, qui est à la fois une fibre soluble et un prébiotique. L'inuline favorise la croissance de bactéries saines dans l'intestin. Lorsqu'elles ont les nutriments dont elles ont besoin, ces bactéries (telles que les bifidobactéries) contribuent au maintien de la santé intestinale et favorisent la santé du système digestif. L'importance des prébiotiques et des fibres dans le régime alimentaire a été démontrée, et la plupart des Canadiens n'obtiennent qu'environ la moitié de l'apport en fibres recommandé 1 .

« Les gelées quotidiennes RestoraFIBRE viennent élargir notre gamme de produits pour le soulagement de la constipation RestoraLAX », affirme Gerry Cruz, gestionnaire de marque, Santé digestive à Bayer.

La prise de deux gelées quotidiennes RestoraFIBRE deux fois par jour procure 8 grammes de fibres solubles de source naturelle pour favoriser la régularité et peut aider les adultes à obtenir la quantité de fibres dont ils ont besoin chaque jour. Les gelées aident aussi à soulager en douceur la constipation et l'irrégularité.

RestoraFIBRE est offert en six saveurs de fruits délicieuses par flacon de 30 ou 90 gelées. Plus d'info au www.restorafibre.ca.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à améliorer le bien-être des personnes en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population globale. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. Bayer souscrit aux principes du développement durable et est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2019, le groupe comptait environ 104 000 employés et a réalisé des ventes de 43,5 milliards d'euros. Les dépenses en capital ont été de 2,9 milliards d'euros, et les dépenses en recherche et développement, de 5,3 milliards d'euros. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca.



____________________________ 1 Gut health and prebiotics. Fondation canadienne de la santé digestive. Accessible au https://cdhf.ca/fr/health-lifestyle/gut-health-and-prebiotics/[en anglais seulement]. Consulté le 3 février 2021.

Pour savoir si ce produit vous convient, lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. RestoraFIBRE sert de supplément pour aider à combler le manque de fibres lorsque le régime alimentaire ne suffit pas.

