MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Bayer Canada est fière d'annoncer la remise d'un don de 90 000 $ au programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, et de près de 2 000 kg de denrées non périssables et de produits de consommation. Ces produits seront distribués aux banques alimentaires de Toronto, de Winnipeg et de Calgary, soutenant ainsi directement les familles dans le besoin.

Dans le cadre sa campagne Passez à l'action de grâce, Bayer Canada incite ses employés à participer à des initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise envers sa mission « Santé sans faim ».

Depuis sa création en 2018, la campagne Passez à l'action de grâce de Bayer, qui dure un mois et comprend un défi de construction unique, inspire les employés à amasser des dons ainsi que des denrées non périssables. Les participants conçoivent et construisent des structures à l'aide de produits non périssables en demande, produits qui sont ensuite distribués aux banques alimentaires locales des communautés dans lesquelles Bayer exerce ses activités.

Cette année, la campagne a permis d'amasser près de 2 000 kg de denrées non périssables et plus de 17 000 $ en dons des employés, le tout remis au programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada.

« Les employés de Bayer sont profondément engagés à soutenir nos communautés, a déclaré Antoine Bernet, représentant commercial principal de Bayer Canada. Compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles canadiennes, nous ressentons une forte responsabilité de contribuer de manière significative. L'enthousiasme et la générosité dont notre équipe a fait preuve cette année ont été une source d'inspiration et témoignent de notre dévouement à accomplir notre mission mondiale. »

« C'est une période extrêmement difficile pour beaucoup de gens, avec plus de deux millions de visites dans les banques alimentaires à l'échelle du pays. Fait alarmant, les enfants représenteront 700 000 de ces visites ce mois-ci, a déclaré Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada. Compte tenu de l'augmentation continue de la demande, nous apprécions grandement notre partenariat avec Bayer Canada. Grâce à ce partenariat, nous pouvons poursuivre notre programme Après la cloche, qui fournit des boîtes d'aliments nutritifs et adaptés aux enfants tout au long de l'été, pendant qu'ils n'ont pas accès au soutien offert à l'école. »

Les efforts continus de Bayer Canada par le biais de la campagne Passez à l'action de grâce illustrent l'engagement de l'entreprise à avoir un impact tangible dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, démontrant qu'une action collective peut mener à des changements significatifs dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Conformément à la mission de l'entreprise, Santé sans faim, ses produits et services visent à aider les gens et la planète à prospérer en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2023, le groupe comptait environ 100 000 employés et a réalisé des ventes de 47,6 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement, avant effets exceptionnels, ont été de 5,8 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.bayer.ca.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission consiste à soulager la faim aujourd'hui et à prévenir la faim demain en collaboration avec un réseau pancanadien de banques alimentaires. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires s'effocent d'aider les Canadiens vivant une insécurité alimentaire. Selon notre Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir leurs voisins les plus vulnérables qui, cette année, ont effectué plus de 2 millions de visites mensuelles auprès de ces organismes. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a partagé plus de 829 millions de dollars en soutien alimentaire et plus de 245 millions de dollars en fonds pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer les capacités locales, tout en se fondant sur des études de pointe pour demander des actions concrètes aux gouvernements visant à contrer la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez banquesalimentairescanada.ca.

Pour plus d'informations, consultez les sites www.bayer.ca et www.banquesalimentairescanada.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent communiqué. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer à l'adresse suivante : www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

