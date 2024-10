COALDALE, AB, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Bayer CropScience Inc. (Bayer) est ravie d'annoncer qu'elle acquerra une installation de traitement et de conditionnement de canola de HyTech Production Ltd., située à Coaldale, en Alberta. La date de transfert prévue est le 1er novembre.

Bayer CropScience Inc. annonce l’acquisition d’une installation de traitement et de conditionnement de canola (Groupe CNW/Bayer Inc.)

« Alors que Bayer continue à élargir ses activités dans le secteur du canola, nous cherchions des moyens d'améliorer les processus et les actifs pour cette importante culture, déclare Antoine Bernet, président-directeur général de Bayer Inc. Compte tenu de la hausse attendue du volume de canola, ces installations sont parfaitement situées et conçues pour soutenir les activités actuelles de Bayer liées à cette culture ainsi que leur croissance future. »

HyTech Production Ltd. conservera ses autres actifs ainsi que l'ensemble de ses capacités de production de semences hybrides pour maintenir et consolider ses partenariats avec la clientèle actuelle, et saisir de nouvelles occasions. « Fort de son engagement envers la croissance, la qualité et la fiabilité, HyTech vise à améliorer son offre et à découvrir des méthodes de production de semences novatrices afin de garantir une valeur à long terme pour ses fidèles clients et producteurs de semences », indique Cameron Van Roon, codirecteur général de HyTech Ltd.

Bayer a actuellement recours aux services de sous-traitants à façon, dont HyTech, pour le traitement et le conditionnement du canola, et continuera à employer une approche multidimensionnelle. Cette acquisition permettra une transition plus harmonieuse du site de semences souches de Cranbrook (Colombie-Britannique) aux installations de nettoyage des semences de Lethbridge (Alberta).

« Bayer peut, en optimisant son processus de production de canola, améliorer le service et l'approvisionnement en hybrides de canola pour les clients, affirme M. Bernet. Nous aurons plus de visibilité et de contrôle sur le processus lié aux semences, de la production au conditionnement, ce qui profitera directement aux producteurs qui utilisent nos semences. »

Conformément à l'acte d'acquisition, l'entreprise prendra possession des installations de traitement et de conditionnement le 1er novembre, et tous les employés actuels de HyTech qui y travaillent deviendront des employés de Bayer.

