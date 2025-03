CALGARY, AB, le 3 mars 2025 /CNW/ - Bayer Crop Science Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du soya VyconicMC, le premier caractère technologique procurant une tolérance à cinq ingrédients actifs d'herbicides. Le soya Vyconic représente une grande avancée pour le désherbage, permettant ainsi aux producteurs de gérer leurs champs avec une flexibilité inégalée.

Principales caractéristiques du soya Vyconic :

Tolérance à cinq ingrédients actifs d'herbicides dans un seul caractère : Le soya Vyconic est le premier produit de l'industrie à offrir une tolérance à cinq ingrédients actifs d'herbicides, soit le dicamba, le glufosinate, le mésotrione, le 2,4-D et le glyphosate. Cet ensemble de caractère technologique offre aux producteurs une flexibilité inégalée pour mettre en œuvre d'excellents programmes de désherbage en fonction de leurs besoins particuliers et de leurs préférences.

Le soya Vyconic est le premier produit de l'industrie à offrir une tolérance à cinq ingrédients actifs d'herbicides, soit le dicamba, le glufosinate, le mésotrione, le 2,4-D et le glyphosate. Cet ensemble de caractère technologique offre aux producteurs une flexibilité inégalée pour mettre en œuvre d'excellents programmes de désherbage en fonction de leurs besoins particuliers et de leurs préférences. Tolérance à deux ingrédients actifs d'herbicides supplémentaires : Bayer ajoute une tolérance à deux nouveaux ingrédients actifs d'herbicides, soit le mésotrione et le 2,4-D, à sa plus récente génération de caractères de soya, le soya XtendFlex MD . Ces deux ingrédients actifs d'herbicides sont efficaces contre une grande variété de mauvaises herbes à feuilles larges, dont le kochia à balais, la vergerette, l'amarante de Palmer et l'amarante tuberculée.

Bayer ajoute une tolérance à deux nouveaux ingrédients actifs d'herbicides, soit le mésotrione et le 2,4-D, à sa plus récente génération de caractères de soya, le soya XtendFlex . Ces deux ingrédients actifs d'herbicides sont efficaces contre une grande variété de mauvaises herbes à feuilles larges, dont le kochia à balais, la vergerette, l'amarante de Palmer et l'amarante tuberculée. Excellent potentiel de rendement grâce à une génétique de premier plan : Le soya Vyconic est doté de la toute dernière génétique, ainsi que de diverses caractéristiques agronomiques avantageuses pour offrir un potentiel de rendement exceptionnel.

« Le soya est une culture importante pour Bayer au Canada, et le soya Vyconic illustre bien la détermination de Bayer à offrir des solutions de pointe qui répondent aux besoins de désherbage en constante évolution des producteurs canadiens, indique Antoine Bernet, directeur général de Bayer Crop Science Canada. Nous sommes impatients de lancer prochainement ce nouvel ensemble de caractères de soya VyconicMC pour que les producteurs canadiens puissent surmonter les difficultés de désherbage. »

Le soya Vyconic offre plusieurs avantages essentiels aux producteurs de soya :

Flexibilité de désherbage inégalée : le soya Vyconic permettra l'utilisation de cinq ingrédients actifs d'herbicides pour la mise en œuvre d'un programme de désherbage plus intégré et rigoureux qui aidera à répondre aux besoins et à surmonter les difficultés particulières dans les champs.

le soya Vyconic permettra l'utilisation de cinq ingrédients actifs d'herbicides pour la mise en œuvre d'un programme de désherbage plus intégré et rigoureux qui aidera à répondre aux besoins et à surmonter les difficultés particulières dans les champs. Multiples options efficaces pour le désherbage : Tolérance a des ingrédients actifs d'herbicides à large spectre permettront de maîtriser une grande variété de mauvaises herbes.

Tolérance a des ingrédients actifs d'herbicides à large spectre permettront de maîtriser une grande variété de mauvaises herbes. Gestion proactive de la résistance : L'utilisation de plusieurs ingrédient actifs d'herbicides ayant des modes d'action différents aidera à réduire la résistance potentielle des mauvaises herbes.

« Chez Bayer, nous savons à quel point les producteurs canadiens sont résilients et déterminés, comme le démontre leur capacité à s'adapter aux difficultés liées à l'infestation des mauvaises herbes et à les surmonter, souligne David Kikkert, chef, gamme de produits de maïs et de soya au Canada. Notre nouvel ensemble de caractères de soya VyconicMC propose aux producteurs des solutions de désherbage et une flexibilité d'application leur permettant d'élaborer des plans de désherbage adapté à leurs besoins particuliers. En investissant dans la génétique de premier plan et dans des solutions novatrices, nous aidons les producteurs à atteindre un rendement supérieur et uniforme grâce à une efficacité accrue et à de meilleurs résultats. »

Le soya Vyconic devrait arriver sur les marchés américain et canadien d'ici la saison de semis 2027. Dans l'intervalle, Bayer continue de travailler sur la mise au point de préparations d'herbicide exclusives afin d'optimiser sa gamme de produits de lutte contre les mauvaises herbes. Pour en savoir plus, consultez le https://www.cropscience.bayer.ca/traits/soybean/Vyconic.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Conformément à la mission de l'entreprise, Santé sans faim, ses produits et services visent à aider les gens et la planète à prospérer en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2023, le groupe comptait environ 100 000 employés et avait réalisé des ventes de 47,6 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement, avant effets exceptionnels, ont été de 5,8 milliards d'euros.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent communiqué. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer, à l'adresse www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

SOURCE Bayer Inc.

Pour en savoir plus ou pour planifier une rencontre, veuillez communiquer avec : Ginger Rozmus, partenaire commerciale principale, Communications, Bayer CropScience Inc., Téléphone : 1-403-805-3320 | [email protected]