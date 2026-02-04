HALIFAX, NS, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Croix Bleue Medavie (CBM) est heureuse d'annoncer le lancement de ses nouveaux services d'accommodement en milieu de travail, conçus pour aider les employeurs à gérer les demandes d'accommodement médical des employés et employées avec clarté, cohérence et confiance, de façon à protéger leur organisation contre les risques juridiques et opérationnels tout en soutenant le personnel pour lui permettre de rester engagé et en bonne santé au travail.

Offerts en partenariat avec Arc Health, chef de file national en gestion des mesures d'accommodement en milieu de travail, ce programme de services à la carte procure aux organisations un accès immédiat à un accompagnement spécialisé qui :

établit un juste équilibre entre les besoins opérationnels et le bien-être des employés, en veillant à ce que les mesures d'accommodement soient à la fois appropriées et viables;

renforce la culture organisationnelle et la fidélisation du personnel grâce à des pratiques cohérentes et inclusives;

atténue les risques juridiques et financiers en veillant à ce que les mesures d'accommodement soient conformes aux lois en matière d'emploi et à la politique organisationnelle;

réduit le fardeau administratif en misant sur un processus clair et standard géré par des spécialistes en accommodement.

« À Croix Bleue Medavie, nous axons nos efforts sur la prévention, l'inclusion et la protection, déclare Gillian Grossman, spécialiste principale des produits à Croix Bleue Medavie. Ces services aident les employeurs à s'acquitter de leur obligation d'accommodement avec confiance, tout en veillant à ce que les employés reçoivent le bon niveau de soutien pour rester en bonne santé et productifs au travail. »

Contrairement aux régimes d'invalidité, les services d'accommodement en milieu de travail n'ont aucune incidence sur les taux d'invalidité ni sur les résultats associés aux demandes de prestations. Les employeurs peuvent s'inscrire gratuitement et ne paieront que s'ils utilisent les services. Le programme est conçu pour répondre aux demandes des employés qui n'ont pas de dossier de gestion de cas d'invalidité actif auprès de Medavie ou de tout autre fournisseur d'assurance invalidité. En s'inscrivant sans attendre, les organisations seront prêtes à répondre à toute demande d'accommodement sans délai, ce qui leur permettra de réduire les risques auxquels elles sont exposées, de simplifier les processus et de démontrer leur engagement envers le bien-être des employés.

Pour aider les employeurs à entreprendre la démarche, Croix Bleue Medavie a élaboré une trousse d'outils comprenant ce qui suit :

Une brochure numérique qui fournit des renseignements sur les services

Des ressources pour les gestionnaires (processus et formulaires de demande)

Une foire aux questions

« Notre objectif est d'aider les organisations à soutenir leurs employés tout en protégeant leurs activités, ajoute Gillian Grossman. Grâce à ce service, les demandes d'accommodement sont gérées de manière juste, cohérente et conforme aux lois, ce qui permet aux organisations de respecter leurs obligations juridiques et de répondre aux attentes du milieu de travail, qui sont en constante évolution. »

Les services sont maintenant offerts à tous les clients des régimes collectifs de Croix Bleue Medavie. Pour en savoir plus, visitez notre site [ici].

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix d'un bout à l'autre du pays et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À propos d'Arc Health

Arc Health est un chef de file canadien en gestion des accommodements en milieu de travail, qui aide les employeurs à prendre en charge les demandes d'accommodement médical complexes avec expertise, efficacité et bienveillance.

Demandes des médias : Amirah El-Safty, Conseillère principale en communications, Medavie, 437-446-2535, [email protected]