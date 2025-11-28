HALIFAX, NS, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est fière d'annoncer l'arrivée d'un nouveau programme d'analyse de la santé intestinale qui combine des services de nutrition et les tests d'ADN Gutcheck et Gutcheck VIVO de Nucliq Biologics. Ce programme, le premier du genre à être couvert par un assureur au Canada, est maintenant offert aux adhérents et adhérentes admissibles par l'entremise de la plateforme de services de santé numériques de Medavie, Connexion santé.

Tout premier assureur au Canada à rendre accessibles à ses adhérents des analyses du microbiote de qualité professionnelle, Medavie aide les Canadiens et Canadiennes à prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé digestive, immunitaire et mentale. Ce nouveau programme témoigne de l'engagement continu de Medavie à transformer les soins préventifs grâce à l'innovation et à l'accessibilité.

« La santé intestinale joue un rôle essentiel dans notre bien-être quotidien, car elle a une incidence sur la digestion, l'humeur, l'énergie, l'immunité et même sur les problèmes de santé hormonale des femmes causés par la puberté, la périménopause ou la ménopause, affirme Shane Reid, vice-président, Produits et Marketing. Grâce à notre nouveau programme de santé intestinale, nous mettons des outils de santé préventive et des conseils de diététistes à la portée de nos adhérents et adhérentes. »

Jusqu'à présent, les analyses du microbiote de haute qualité avaient un coût prohibitif et étaient généralement utilisées dans un contexte de diagnostic clinique plutôt que de mieux-être quotidien. Cette situation vient de changer grâce à notre programme de santé intestinale, qui allie des tests du microbiote intestinal à domicile, une analyse de diététiste et des recommandations nutritionnelles personnalisées pour offrir aux adhérents des informations scientifiques sur leur santé intestinale et des conseils pratiques pour l'améliorer.

Chaque programme comprend :

Deux consultations avec un ou une diététiste

Une trousse d'analyse du microbiote à domicile de qualité professionnelle, si elle est cliniquement indiquée

Des recommandations personnalisées en matière d'alimentation et de suppléments

Fondée à Terre-Neuve-et-Labrador par deux scientifiques ayant à cœur de trouver des solutions novatrices en santé, Nucliq Biologics fait partie d'une vague croissante d'entreprises biotechnologiques émergentes au Canada atlantique. Grâce à son produit phare, Gutcheck, l'entreprise fait progresser la science du microbiote et l'alimentation personnalisée afin de rendre la santé préventive plus accessible. Ce test offre aux hommes et aux femmes des informations précieuses sur le lien entre leur santé intestinale, leur immunité, leur bien-être mental et leur mieux-être général. Lancé plus tôt cette année, le test Gutcheck VIVO permet quant à lui aux femmes d'obtenir des renseignements personnalisés sur tous les aspects inclus dans le test Gutcheck, ainsi que sur l'équilibre hormonal, le métabolisme, la peau et la santé reproductive, des éléments souvent négligés dans le cadre des soins traditionnels.

Le lancement du programme sur la santé intestinale reflète la vision de Medavie pour un Canada en meilleure santé, où la prévention est aussi accessible que les traitements. À l'approche de la nouvelle année, Medavie encourage ses adhérents à prendre en main leur bien-être de l'intérieur, en commençant par l'un des organes les plus importants du corps : l'intestin.

