MONTRÉAL, le 7 juillet, 2022 /CNW Telbec/ - Avec un avis de grève de 72 heures maintenant émis par le syndicat qui représente quelque 2 400 employés de VIA Rail Canada (VIA Rail) travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans ses bureaux administratifs, VIA Rail pourrait être forcé de suspendre ses services dans l'ensemble de son réseau à 0 h 01 (HE) le 11 juillet 2022 si aucune entente n'est conclue d'ici là.

Dans le cadre du processus habituel de renouvellement des conventions collectives, les négociations se poursuivent avec l'aide d'un conciliateur. VIA Rail demeure engagée à mener ces négociations de bonne foi dans le but de conclure une nouvelle convention sans interruption de service avant la date limite.

« VIA Rail a déployé tous les efforts possibles pour arriver à une entente avec Unifor. Nous poursuivons nos discussions avec le syndicat et restons déterminés à négocier une entente juste et raisonnable », a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction. « Malheureusement, si aucune entente n'est conclue, VIA Rail sera forcée de suspendre tous ses services pour la durée de la grève et jusqu'à ce que les opérations normales puissent reprendre en toute sécurité. Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait causer à nos passagers. Cette interruption de travail potentielle survient à un moment où nous avons repris presque tous nos services. Nous regrettons profondément qu'elle ait un impact négatif sur nos efforts pour soutenir la reprise de l'industrie touristique canadienne et qu'elle nous prive du rôle essentiel que nous jouons pour transporter les Canadiens et relier de nombreuses communautés éloignées, y compris les communautés autochtones. »

Les passagers concernés peuvent modifier leur réservation sans frais (les frais de service seront supprimés pendant cette période) ou opter pour un remboursement intégral des billets non utilisés.

Les clients qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les services de VIA Rail pendant l'interruption des services ou qui ont des questions individuelles concernant leurs plans de voyage sont invités à visiter notre site Web à viarail.ca, qui sera mis à jour régulièrement, ou à composer le 1 888 VIA-RAIL (842-7245) ou le 1 800 268-9503 (ATS pour les malentendants).

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Pour en savoir plus, visitez la section À propos.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Jamie Orchard, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]