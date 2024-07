Les municipalités de Lac-des-Aigles et de Saint-Guy formeront la nouvelle Ville de Lac-des-Aigles dès le 31 juillet 2024

LAC-DES-AIGLES, QC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce le regroupement de la Municipalité de Lac-des-Aigles et de la Municipalité de Saint-Guy à compter du 31 juillet 2024. La nouvelle Ville portera le nom de « Ville de Lac-des-Aigles » et sera située dans la MRC de Témiscouata.

Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche conjointe des deux municipalités, à laquelle les citoyens ont également participé via une consultation de la Commission municipale du Québec. Le rapport de cette dernière confirme la large adhésion des citoyens à ce nouveau regroupement, alors que plusieurs ont souligné que le partage des services et des ressources est très positif entre les deux municipalités.

Les maires de la Municipalité de Lac-des-Aigles et de la Municipalité de Saint-Guy agiront respectivement comme maire et maire suppléant en alternance, tous les trois mois, et l'ensemble des membres des deux conseils municipaux formeront le nouveau conseil municipal, et ce, jusqu'à l'élection générale du 2 novembre 2025.

Par ailleurs, une somme de 388 825 $ sera octroyée dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière au regroupement municipal afin de soutenir la nouvelle Ville à l'égard des dépenses occasionnées par le regroupement, comme la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

Citations :

« En donnant suite à cette demande commune des municipalités de Lac-des-Aigles et de Saint-Guy, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins et des réalités des communautés. Le regroupement permettra de préserver et d'optimiser les services offerts aux citoyennes et citoyens des deux municipalités. De plus, cela leur permettra de consolider les liens qui les unissent déjà, notamment pour le partage de ressources et la mise en commun de services. D'ailleurs, je félicite les conseils municipaux, les équipes municipales et les partenaires qui, tout au long de la démarche, ont mis l'intérêt de leurs communautés au cœur de leurs actions. C'est tout à leur honneur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les municipalités de Lac-des-Aigles et de Saint-Guy ont entamé conjointement et volontairement une démarche de regroupement qui a démontré plusieurs bénéfices et avantages afin de maintenir des services de qualité à nos citoyens. Les défis et les enjeux des municipalités rurales sont nombreux, et notre gouvernement reconnaît leur volonté de trouver des solutions pour maintenir leur développement et leur offre de services à la population. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Cette union marque une étape cruciale pour nos deux communautés, combinant nos ressources et notre expertise pour mieux servir nos citoyens. Le regroupement de nos deux municipalités est la solution logique aux défis de main-d'œuvre et des coûts qui explosent pour les petites communautés versus la capacité de payer des citoyens. Ensemble, nous serons plus forts et mieux équipés pour offrir des services efficaces et durables. »

Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles, et Gilles Roussel, maire de la Municipalité de Saint-Guy

Faits saillants :

En lien avec ce processus de regroupement, des assemblées d'information et une audience publique ont eu lieu pour consulter les parties concernées et éclairer la prise de décision. Cette démarche a mené à une recommandation favorable de la part de la Commission municipale du Québec.

Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité d'un regroupement peuvent solliciter l'assistance technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser une étude d'opportunité.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales