Les nouveaux modèles OLED Pro de 32 pouces et de 27 pouces de LG sont dotés d'écrans à résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) offrant un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une couverture de l'espace chromatique DCI-P3 de 99 %, de sorte qu'ils conviennent aux projets numériques les plus détaillés. Les deux nouveaux écrans offrent un contrôle indépendant des pixels pour une fidélité des couleurs et un contraste impressionnants et, comme les écrans OLED ne nécessitent pas de rétroéclairage, ces moniteurs UltraFine sont dépourvus de l'effet d'éblouissement ou de halo dérangeant, propre à de nombreux écrans ACL.

Pour garantir que ces modèles affichent des couleurs éclatantes, telles qu'elles ont été conçues dans des conditions optimales de productivité, les deux moniteurs OLED Pro sont équipés de capteurs d'autoétalonnage et de pare-reflets amovibles. Lorsqu'il est utilisé avec le logiciel LG Calibration Studio (pouvant être téléchargé gratuitement), le capteur d'étalonnage mesure la lumière émise par l'écran à des moments prédéterminés par l'utilisateur et effectue automatiquement les réglages nécessaires pour maintenir un haut degré de précision et de cohérence des couleurs. Pour une précision accrue, le pare-reflets peut être installé pour éviter les reflets gênants et les éblouissements provenant de sources lumineuses externes.

Les deux moniteurs UltraFine OLED Pro sont minces, élégants et légers, ce qui facilite leur déplacement dans différentes pièces et sur différents bureaux. Le socle inclus se fixe solidement à l'arrière de l'écran en un seul clic et procure un ajustement de la hauteur, de l'orientation et de l'inclinaison, sans sacrifier la stabilité ni le style.

« Conçus pour les professionnels de la création, nos nouveaux moniteurs UltraFine OLED Pro offrent une précision visuelle absolue grâce à une qualité d'image auto-éclairée époustouflante et à un étalonnage fiable », a déclaré Seo Young-jae, vice-président principal et responsable de la division opérationnelle des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « L'incroyable précision, la large gamme de couleurs et la capacité à reproduire fidèlement les contenus HDR et SDR font de ces solutions d'affichage haut de gamme l'outil idéal pour les professionnels des industries du cinéma et des médias numériques. »

Les nouveaux moniteurs UltraFine OLED Pro de LG seront offerts sur les principaux marchés mondiaux dès le mois prochain.

Caractéristiques techniques :



32BP95E 27BP95E Écran Écran OLED OLED Dimensions 31,5 pouces 27 pouces Résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) 4K UHD (3 840 x 2 160) Gamme de couleurs

(typ.) DCI-P3 de 99 %

Adobe RGB de 99 % DCI-P3 de 99 %

Adobe RGB de 99 % Rapport de contraste 1 000 000:1 1 000 000:1 HDR OLED HDR avec gradation des pixels OLED HDR avec gradation des pixels DisplayHDR 400 noir véritable DisplayHDR 400 noir véritable Temps de réponse 1 ms 1 ms Étalonnage Autoétalonnage Oui, avec LG Calibration Studio Oui, avec LG Calibration Studio Étalonnage H/L Oui Oui Accessoires Capteur d'étalonnage automatique Oui Oui Pare-reflets Oui Oui Connectivité Interface USB-C (alimentation) 90 W Port USB en amont x 1 Port USB en aval x 3 HDMI DisplayPort x 2 USB-C (alimentation) 90 W

Port USB ascendant x 1 Port USB en aval x 3 HDMI DisplayPort x 2

