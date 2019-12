Les moniteurs « Ultra » 2020 de LG : Parfaits pour les professionnels et les joueurs

Écran UltraFine Ergo 2020 de LG Lauréat d'un prix de l'innovation du CES 2020, le moniteur 4K UHD UltraFine « Ergo » de 32 pouces (modèle 32UN880) constitue une solution innovante et ergonomique qui offre une valeur différenciée. Le concept unique Ergo de LG réunit trois éléments clés : fidélité de l'image, conception ergonomique et solution USB-C à un seul câble. Le résultat? Un moniteur qui offre des performances imbattables, un grand confort d'utilisation et une installation plus nette à la maison comme au bureau. L'écran UltraFine 4K UHD Ergo hérite de la qualité d'image époustouflante de la série UltraFine de LG et répond largement aux besoins de la plupart des professionnels grâce à sa capacité à produire des images haute résolution avec d'incroyables détails, une excellente reproduction des couleurs et une grande précision des couleurs.

L'Ergo de LG a été développé pour les professionnels et pour tous ceux qui passent beaucoup de temps à leur bureau. Doté d'un haut degré de réglage, le support à bras ergonomique de pointe permet aux utilisateurs de créer des postes de travail parfaitement personnalisés. Le support Ergo de LG peut s'étendre vers l'extérieur ou être positionné près du mur, déplacé jusqu'à la hauteur des yeux ou abaissé sur le bureau. Il peut même pivoter dans la direction opposée pour faciliter le partage de l'information avec un collègue de bureau. Le moniteur Ergo peut être positionné selon une hauteur, une distance et un angle parfaits pour une expérience utilisateur beaucoup plus confortable et plus durable.

La solution USB-C à un seul câble offre une imagerie 4K, un transfert de données rapide et une alimentation électrique pour le chargement d'un ordinateur portable à l'aide d'un câble unique et pratique. L'Ergo de LG remplace également le socle de moniteur conventionnel par une pince de bureau afin de libérer plus d'espace, tandis que le système de montage en un seul clic simplifie et accélère l'installation de l'écran.

Moniteurs de jeu UltraGear 2020 de LG

Les nouveaux moniteurs de jeu UltraGear de LG (modèles 27GN950, 34GN850 et 38GN950) perpétuent la solide réputation de la gamme connue pour sa vitesse incroyable et son excellente qualité d'image. Les moniteurs de jeu de LG rehaussent la barre en matière de performances rapides et de visuels magnifiques, comme l'a démontré plus tôt cette année le premier écran IPS gris à gris de LG d'une milliseconde.

Autre gagnant d'un prix de l'innovation du CES, le moniteur UltraGear 4K UHD de 27 pouces (modèle 27GN950) dispose d'un écran Nano IPS de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, surcadençable à 160 Hz. Afin de maximiser la capacité de la technologie IPS de LG à reproduire précisément les couleurs, l'unité offre également la calibration matérielle.

Un seul câble DisplayPort prend en charge la technologie VESA DSC (Display Stream Compression) pour offrir des performances pratiquement sans perte lors de la manipulation d'images 4K UHD1. En plus de fournir des images riches et vives ainsi qu'une vitesse remarquable, la technologie VESA DSC est compatible avec HDR et NVIDIA G-SYNCMD, offrant un taux de rafraîchissement variable et une technologie de synchronisation adaptative.

Conçus pour accroître le sentiment d'immersion, les modèles UltraGear 34GN850 et 38GN950 disposent de grands écrans IPS d'1 ms et offrent un taux de rafraîchissement de 160 Hz.2 Pour une expérience de jeu ultime, les modèles 27GN950 et 38GN950 sont certifiés VESA DisplayHDRMC 600, tandis que le modèle 34GN850 prend en charge la technologie VESA DisplayHDR 400. Les deux moniteurs intègrent un socle amélioré qui, en plus d'être élégant, est plus solide et plus stable.

Moniteur UltraWide 2020 de LG

Chef de file de longue date dans le domaine des moniteurs grand écran, LG a mis à profit son expertise dans les technologies d'affichage avancées pour développer le moniteur 38 pouces incurvé UltraWide QHD+ (modèle 38WN95C). Autre gagnant d'un prix de l'innovation du CES, ce modèle incurvé de 3 840 x 1 600 offre un écran Nano IPS de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est compatible avec NVIDIA G-SYNC.

Doté d'une connectivité ThunderboltMC 3, ce moniteur est un excellent ajout à tout poste de travail. Le plus récent modèle UltraWide de LG possède trois fois plus de surface d'écran qu'un moniteur pleine HD 16:9 (1 920 x 1 080), ce qui permet d'écrire du code, d'éditer et de réviser tout le contenu simultanément. De plus, l'écran Nano IPS du moniteur couvre 98 % de l'espace chromatique DCI-P3, ce qui génère des images incroyablement naturelles et réalistes. Certifié VESA DisplayHDR 600, ce moniteur offre une expérience HDR vraiment dynamique sur son écran géant de 38 pouces.

« Notre gamme de moniteurs 2020 dépasse les attentes en termes de performances professionnelles, de qualité d'image et de rapidité », confie Jang Ik-hwan, chef de la division informatique de LG. « L'Ergo de LG offre une nouvelle valeur ajoutée aux utilisateurs, assurant confort et bien-être grâce à son socle ajustable unique, tandis que le modèle UltraGear 4K de 27 pouces procure une qualité d'image supérieure pour une expérience de jeu ultime; de son côté, le modèle UltraWide de 38 pouces s'appuie sur l'héritage d'excellence de LG avec ses écrans 21:9. »

Les visiteurs du CES 2020 auront l'occasion d'apprécier le confort d'utilisation ultime, la qualité d'image remarquable et la vitesse fulgurante des moniteurs Ultra 2020 de LG au kiosque n° 11100 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas. Consultez les autres annonces de LG au CES en suivant #LGCES2020 sur les médias sociaux.

Caractéristiques techniques :



UltraFine ErgoMC UltraGearMC UltraWideMC 32UN880 27GN950 38WN95C Qualité d'image Écran IPS Nano IPS Nano IPS Dimensions 31,5 po 27 po 37,5 po Résolution RÉSOLUTION UHD 4K (3 840 x 2 160) 4K UHD

(3 840 x 2 160) UltraWide QHD+

(3 840 x 1 600) Luminosité 350 nits (typique) 450 nits (typique) 450 nits (typique) Gamme de

couleurs DCI-P3 95 % DCI-P3 98 % DCI-P3 98 % Couleur de bit 1,07 milliard 1,07 milliard 1,07 milliard Taux de

rafraîchissement 60 Hz 144 Hz (surcadençable à 160 Hz) 144 Hz Temps de

réponse 5 ms 1 ms 1 ms Technologie HDR HDR10 VESA DisplayHDRMC 600 VESA DisplayHDRMC 600 Taux de rafraîchissement

variable Technologie FreeSync

AMD RadeonMC Synchronisation adaptative

DisplayPort Prise en charge de

G‑SYNCMD Synchronisation adaptative

DisplayPort Prise en charge de

G‑SYNCMD Ergonomie Extension, rétraction,

pivot, basculement,

hauteur Inclinable avec

serre‑joint et œillet Hauteur, pivot Inclinable Hauteur, basculement Inclinable Connectivité Thunderbolt 3 - - x 1 Connecteur USB‑C x 1 - - HDMI x 2 x 2 x 2 DP x 1 x 1 x 1 Sortie pour casque d'écoute O O O USB 2 en bas 1 en haut, 2 en bas 2 en bas



1 En couleur 10 bits à 144 Hz. 2 Surcadençable.

