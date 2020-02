OTTAWA, le 24 févr. 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) estime que les modifications proposées à la Loi sur l'aide médicale à mourir constituent une avancée prudente en réponse à la décision Truchon-Gladu. Nous soutenons les efforts déployés pour continuer à offrir un encadrement plus clair aux médecins, et nous sommes particulièrement contents de l'ajout de nouvelles mesures non législatives visant à assurer une plus grande uniformité dans la prestation de l'aide médicale à mourir partout au Canada.

L'AMC a toujours maintenu sa position sur la nécessité d'équilibrer trois facteurs tout aussi légitimes les uns que les autres :

le respect de l'autonomie décisionnelle des Canadiens et Canadiennes admissibles qui souhaitent obtenir une aide médicale à mourir;

l'application de mesures de protection appropriées;

la création d'un environnement dans lequel les médecins peuvent respecter leurs engagements moraux.

Nous accueillons favorablement la démarche progressive du gouvernement dans le but d'examiner soigneusement les enjeux plus complexes. Nous sommes prêts à collaborer avec le Parlement dans le cadre des travaux législatifs à venir et de l'examen législatif prévu plus tard cette année.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

