« Chaque année, les motoneigistes s'attendent à des avancées et à des améliorations constantes, et ce, encore plus que pour tout autre véhicule récréatif », a déclaré Pascal Vincent, directeur de la stratégie mondiale de produits, motoneiges, chez BRP. « Ski-Doo reconnaît et célèbre la passion de ses clients. C'est ce qui nous pousse à toujours aller plus loin avec de nouvelles idées et à réinventer nos produits. Les skis avec un écartement de 813 mm (32 po) sur le modèle Summit X avec l'ensemble Expert et la refonte des modèles Expedition en sont de parfaits exemples. »

Alors que les modèles Ski-Doo Expedition surpassent déjà le segment des motoneiges à chenilles larges, les nouveautés 2026 continuent de creuser l'écart. Ce modèle passe à la plateforme REV Gen5, qui intègre à la fois les dernières technologies et un style moderne, tout en améliorant le confort et la performance des motoneiges. Les modèles Ski-Doo Expedition 2026 répondent aux attentes des motoneigistes, pour lesquels la polyvalence et la fonctionnalité sont essentielles, en partie grâce à la nouvelle suspension arrière uMotion qui offre d'excellentes performances sur les sentiers et hors-piste. Cette nouvelle suspension offre également un niveau de confort et des capacités inattendus. La polyvalence de ces modèles est augmentée grâce à la plaque Multi-LinQ, compatible avec l'écosystème complet d'accessoires LinQ. Le coffre utilitaire Premium LinQ redessiné permet aux propriétaires d'adapter rapidement et facilement leur motoneige à leurs besoins. Les consommateurs de ce segment ont désormais accès à une motoneige parmi les plus complètes et les plus compétentes, en plus de pouvoir profiter de son look moderne et de sa sensation de luxe!

Dans le monde du hors-piste, les modèles Ski-Doo 2026 évoluent et continuent de repousser les limites pour offrir aux amateurs de montagne des choix ciblés. Le modèle avant-gardiste Summit X avec ensemble Expert, maintenant muni de skis avec un écartement innovateur de 813 mm (32 po) et d'un poids plus léger, est la preuve parfaite que BRP ne ralentit jamais en matière de développement de produits. Des composantes de châssis réinventées, telles que des tunnels et des échangeurs de chaleur plus courts, permettent à tous les modèles Freeride et Summit 2026 de bénéficier d'une réduction de poids avec liquides allant jusqu'à 14 lbs pour certaines configurations. Chaque configuration dispose d'une réduction de poids idéale pour les besoins spécifiques des motoneigistes. Le modèle Summit X met de l'avant la plus grande réduction de poids avec le plus de composantes ultra-légères pour offrir aux adeptes de hors-piste une expérience plus ludique et une agilité accrue.

Les améliorations se poursuivent à travers toute la gamme Ski-Doo, alors que les modèles Renegade 2026, uniquement disponibles au printemps, sont désormais munis de leur propre version de la suspension avant RAS RX pour une meilleure maniabilité et une stabilité augmentée dans les virages. Les consommateurs des motoneiges Backcountry peuvent maintenant choisir entre une suspension avant étroite RAS X ou large RAS RX dans la plupart des modèles. Les ensembles X-RS, X et Adrenaline avec l'option de la suspension avant large RAS RX seront également équipés de skis Pilot RX.

Pour couronner la gamme 2026, tous les modèles Sport et Neo passeront également à la plateforme REV Gen5, offrant l'une des meilleures expériences de conduite à un prix abordable. Les motoneigistes pourront profiter de ces modèles tout au long de la journée, grâce à leur performance raffinée, leur facilité de conduite, et leurs faibles niveaux de bruit et de vibrations. Avec leur apparence moderne, qui comprend un éclairage LED pour une meilleure vision nocturne ainsi qu'une finition haute gamme, les propriétaires de Ski-Doo Sport et Ski-Doo Neo 2026 se sentiront fiers et sophistiqués. Cela témoigne de l'engagement de la marque à fournir à tous les motoneigistes les meilleures expériences hivernales.

En ce qui concerne l'expérience de connectivité des motoneiges, la fonctionnalité Groupe, disponible en Amérique du Nord, franchit une nouvelle étape dans son développement. Elle est désormais intégrée au GPS des motoneiges équipées de l'écran tactile de 10,25 pouces, et peut être utilisée avec ou sans la connexion d'un téléphone ou d'un réseau cellulaire pour localiser tous les membres d'un groupe. Plus encore, les motoneigistes peuvent consulter des cartes topographiques et des sentiers de motoneige*, visualiser leur position par boussole, enregistrer le trajet en cours, afficher ou masquer les trajets précédents, et profiter de communications améliorées grâce au système Vibe. Les consommateurs choisissant de se connecter à l'application BRP GO! peuvent accéder à une expérience plus riche grâce à des améliorations en continu. L'écran de 10,25 pouces est disponible sur les segments et modèles les plus populaires de Ski-Doo, pour que chaque motoneigiste puisse profiter des améliorations apportées en 2026.

Pour obtenir tous les détails sur les nouveautés et les modèles Ski-Doo 2026, visitez le site www.ski-doo.com .

*Dans certaines régions seulement.

