MONCTON, NB, le 5 mars 2025 /CNW/ - Au cours des deux derniers jours, le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés du Canada a tenu des discussions fructueuses sur les principales priorités visant à soutenir les générations actuelles et futures des aînés Canadiens. La réunion était coprésidée par la ministre des Aînés du Canada, l'honorable Joanne Thompson et par la ministre responsable de l'Égalité des femmes et des Aînés du Nouveau-Brunswick, l'honorable Lyne Chantal Boudreau.

Les aînés forment le segment de la population connaissant la croissance la plus rapide au Canada. Pour cette raison, le Forum offre une occasion à tous les gouvernements de discuter de nouvelles solutions pour aider les personnes aînées à vivre une vie abordable dans la dignité, en restant dans leur demeure et dans leur collectivité. Les gouvernements de partout au pays agissent et investissent massivement dans le cadre de leurs responsabilités respectives afin de favoriser le vieillissement en santé des Canadiens. Conscients des besoins diversifiés des aînés, les ministres ont affirmé une fois de plus leur engagement à accorder la priorité à la collaboration en vue d'élaborer des politiques et des programmes propres à chacun qui visent à régler les problèmes généraux auxquels les aînés sont confrontés à l'échelle du pays.

Pendant le Forum, les ministres ont discuté des priorités communes, à savoir la lutte contre la maltraitance envers les aînés, l'âgisme, le logement avec services de soutien et le rôle que joue la technologie dans la vie des aînés, selon le principe du respect mutuel de la compétence de chaque gouvernement.

Les ministres ont souligné l'importante collaboration réalisée à ce jour et se sont tous entendus sur le plan à suivre. Au cours des prochaines années, les ministres se sont engagés à collaborer pour poursuivre leur collaboration dans le cadre de leurs priorités actuelles, dont les suivantes :

L'abordabilité, la sécurité financière et la littératie financière pour les ainés en étudiant les lacunes dans l'accès aux programmes d'abordabilité et en examinant les programmes et services en place pour soutenir les adultes âgés aux prises avec des contraintes à l'abordabilité et au vieillissement chez soi. Il s'agit aussi de créer des outils de sensibilisation et d'éducation qui aideront les gens, y compris les jeunes, à mieux planifier et à mieux comprendre la gestion des finances personnelles. Ces outils donneront aussi de l'information sur les services financiers destinés aux aînés.

pour les ainés en étudiant les lacunes dans l'accès aux programmes d'abordabilité et en examinant les programmes et services en place pour soutenir les adultes âgés aux prises avec des contraintes à l'abordabilité et au vieillissement chez soi. Il s'agit aussi de créer des outils de sensibilisation et d'éducation qui aideront les gens, y compris les jeunes, à mieux planifier et à mieux comprendre la gestion des finances personnelles. Ces outils donneront aussi de l'information sur les services financiers destinés aux aînés. Le vieillissement chez soi, le vieillissement en santé et le mieux-être grâce à une meilleure sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de services de soutien communautaires pour les aînés, particulièrement ceux destinés aux groupes dignes d'équité et ceux qui habitent dans des collectivités rurales et éloignées, afin de mieux soutenir l'indépendance des aînés et leur capacité à rester à domicile le plus longtemps possible.

grâce à une meilleure sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de services de soutien communautaires pour les aînés, particulièrement ceux destinés aux groupes dignes d'équité et ceux qui habitent dans des collectivités rurales et éloignées, afin de mieux soutenir l'indépendance des aînés et leur capacité à rester à domicile le plus longtemps possible. Un soutien à la navigation des services pour les ainés en assurant l'accès à des renseignements clairs et faciles à comprendre au sujet des services de soutien offerts aux adultes âgés et en déterminant les pratiques exemplaires et les mécanismes qui permettent aux personnes aînées d'apprendre et d'avoir accès à de l'information, à des services et à des prestations.

Le gouvernement fédéral coprésidera la prochaine session du Forum avec le Nunavut, poursuivant ainsi l'important travail de collaboration et de progrès.

Après une vie de dur labeur, les aînés Canadiens méritent de connaître une retraite sûre en toute dignité. Les ministres partagent l'objectif de veiller à ce que les aînés et les futurs retraités canadiens se sentent plus en sécurité et aient une meilleure qualité de vie.

Remarque : Tous les gouvernements contribuent au Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés en échangeant des informations et des pratiques novatrices. Le Québec entend continuer de s'acquitter pleinement de ses responsabilités envers les aînés sur son territoire et ne souscrit pas aux approches pancanadiennes, mais il continuera de collaborer à ce Forum à des fins de partager de meilleures pratiques, expériences et savoir-faire dans le domaine.

« Ce fut un plaisir de rencontrer mes homologues provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer notre collaboration et de discuter de la façon de mieux soutenir notre population qui vieillit rapidement. Le gouvernement fédéral est conscient du rôle crucial que jouent les provinces et les territoires dans la prestation de services essentiels. Nous demeurons déterminés à collaborer en vue de permettre aux Canadiens de garder leur niveau de vie à la retraite et de favoriser leur bien-être à chaque étape de leur vie. »

- La ministre des Aînés du Canada, l'honorable Joanne Thompson

« Chaque personne aînée mérite de vieillir dans la dignité et le respect. C'est pourquoi il est important de proposer des nouvelles solutions pour soutenir les personnes aînées, quelle que soit leur situation. Nous avons comme société un rôle important à jouer pour démanteler les obstacles auxquels ces personnes sont confrontées. »

- La ministre responsable de l'Égalité des femmes et des Aînés du Nouveau-Brunswick, l'honorable Lyne Chantal Boudreau

« Vieillir dans la dignité est l'une des pierres angulaires du mandat Katujjiluta du gouvernement du Nunavut. Notre territoire se réjouit d'assumer la coprésidence de ce forum et de travailler en partenariat avec le Canada, les provinces et les territoires pour défendre les intérêts de nos Aînés et de nos personnes âgées. »

- Le Premier ministre du Nunavut et ministre responsable des Personnes âgées, l'honorable PJ Akeeagok

Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés est un groupe intergouvernemental constitué pour partager des informations, pour discuter des enjeux nouveaux et émergents sur les aînés, et pour travailler en collaboration sur des projets clés.

Les ministres ont été mis au fait des travaux en cours dans le cadre du cycle de travail 2022-2025 du Forum et ont approuvé trois rapports. Le premier rapport traite des répercussions sociales et économiques de l'âgisme, le deuxième est une étude du logement avec services de soutien pour une population d'aînés diversifiée, et le troisième présente le rôle que peut jouer la technologie pour faciliter le vieillissement chez soi. Ces rapports font ressortir les leçons retenues et les pratiques exemplaires, et cernent les lacunes qui empêchent les responsables de relever les défis propres à chaque domaine. Ce travail représente la collaboration intergouvernementale fructueuse obtenue grâce au Forum.

Les trois rapports seront accessibles au cours des prochains mois sur le site Web du Forum.

