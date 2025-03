OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Hier, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Ron Kostyshyn, ministre de l'Agriculture du Manitoba, ont réuni leurs collègues, les ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, dans le cadre des discussions en cours sur les répercussions des droits injustifiés imposés par les États-Unis et les mesures d'intervention possibles.

À la suite de leur réunion du 7 février 2025, les ministres ont réaffirmé leur engagement à adopter une approche « Équipe Canada » unifiée pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire en réponse à l'imposition par les États-Unis de droits de douane.

Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne en créant des emplois et en nourrissant des millions de personnes au pays et à l'étranger. Les ministres ont discuté de diverses approches coordonnées pour aider les producteurs et transformateurs agroalimentaires canadiens à diversifier leurs liens commerciaux à l'échelle internationale et à accroître les possibilités de commerce intérieur. Les ministres ont souligné l'importance de mettre à profit l'ensemble des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour répondre aux besoins actuels et futurs des producteurs.

Le Canada est un partenaire commercial digne de confiance à l'échelle internationale et tous les ordres de gouvernement sont déterminés à poursuivre la mobilisation des principaux partenaires pour veiller à ce que le secteur agricole canadien demeure solide et que le Canada continue d'être une source de produits de calibre mondial contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.

Citation

« En tant que ministres de l'Agriculture, nous sommes unis dans notre engagement à soutenir nos producteurs qui travaillent dur et à maintenir la force du secteur. Notre partenariat est plus important que jamais alors que nous faisons face ensemble à cette incertitude et que nous travaillons à trouver des solutions pour affronter cette tempête. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le 7 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé que la limite sans intérêt dans le cadre du Programme de paiements anticipés sera fixée à 250 000 $ pour 2025. Ce changement représentera des économies pouvant totaliser jusqu'à 65 millions de dollars pour environ 13 000 producteurs.

Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101,3 milliards de dollars canadiens en 2024.

et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101,3 milliards de dollars canadiens en 2024. Les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires à l'échelle mondiale ont atteint 92,2 milliards de dollars en 2024, contre 91,6 milliards de dollars en 2023.

En 2024, le Canada a exporté pour près de 100,3 milliards de dollars de produits agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer à l'échelle mondiale. En 2023, ce chiffre était de 99,2 milliards de dollars.

En 2023, l'ensemble du système agricole et agroalimentaire employait 2,3 millions de personnes et représentait 1 emploi sur 9 au Canada.

Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est le premier secteur manufacturier en importance au pays sur le plan du produit intérieur brut (PIB) et de l'emploi, représentant 16,5 % du PIB des activités manufacturières et 17,8 % des emplois manufacturiers.

Documents connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contacts : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]