OTTAWA, ON, le 28 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Indonésie, à Singapour et aux Philippines pour faire avancer les intérêts commerciaux du Canada en matière d'agriculture dans l'Indo‑Pacifique.

La région indo‑pacifique offre d'importants débouchés pour l'économie canadienne en croissance. Regroupant 40 économies, plus de quatre milliards de personnes et 47,19 billions de dollars en activité économique, cette région connaît la croissance la plus rapide au monde et abrite 6 des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada. Le renforcement de la collaboration avec les partenaires régionaux aidera le Canada à diversifier ses échanges commerciaux et à devenir l'économie la plus forte du G7.

Au cours de ce voyage, le ministre MacDonald rencontrera de hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises canadiens et locaux ainsi que d'autres intervenants importants pour promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires canadiens, renforcer les relations bilatérales, et explorer les possibilités d'intérêt mutuel dans les marchés clés de l'Indo‑Pacifique.

Citation

« Le Canada est un fournisseur de confiance de produits agricoles durables et de qualité supérieure qui sont recherchés partout dans le monde. L'objectif de ce voyage est de promouvoir ces produits, de faire progresser les discussions commerciales et d'établir des relations qui créeront de nouveaux débouchés pour nos producteurs qui travaillent fort au Canada. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario) 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]