OTTAWA, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Hier, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture se sont réunis virtuellement pour discuter des moyens de soutenir un secteur agricole et les chaînes d'approvisionnement alimentaire plus résilients et plus compétitifs dans le contexte du paysage agroalimentaire au Canada. Les ministres ont discuté de mesures possibles afin d'aider les producteurs et les transformateurs canadiens à faire face aux défis émergents liés au commerce international et à saisir les occasions qui pourraient découler de l'accroissement du commerce interprovincial.

Les ministres ont réitéré leur engagement visant à améliorer l'efficacité des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE). En raison de l'incertitude de l'environnement commercial et des conditions climatiques défavorables dans certaines parties du pays, les ministres ont convenu de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre un ensemble d'améliorations à Agri-stabilité. Pour l'année de programme 2025 seulement, le taux d'indemnisation passera de 80 à 90 % et la limite maximale de paiement passera de 3 à 6 millions de dollars. Ces modifications visent à aider les producteurs à gérer les risques auxquels ils font face. De plus, dans le cadre d'Agri-stabilité, à partir de l'année de programme 2026, les provinces et les territoires auront la possibilité d'utiliser une nouvelle méthode d'évaluation des inventaires destinés à être utilisés à la ferme. Les ministres ont convenu d'obtenir les approbations nécessaires pour inclure les coûts d'alimentation associés aux pâturages loués comme dépenses admissibles avant l'année de programme 2026. Ils se sont également engagés à présenter les progrès à la réunion annuelle de septembre et à poursuivre l'examen des dépenses admissibles au programme Agri-stabilité.

Les ministres FPT collaborent pour accroître le commerce interprovincial des aliments. Les ministres ont discuté de diverses options, y compris des façons d'éliminer les obstacles au commerce intérieur des aliments et de cerner de nouveaux débouchés commerciaux. Les ministres ont également discuté de l'augmentation du soutien à la clientèle offert par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aux petites et moyennes entreprises souhaitant commercialiser des produits alimentaires dans l'ensemble du Canada sous une licence fédérale pour aliments, de l'augmentation, dans la mesure du possible, de la capacité d'abattage dans les régions ayant un accès restreint aux services, et de l'autorisation du commerce interprovincial d'aliments manufacturés à faible risque sans licence fédérale. Dans ce cadre, les deux projets pilotes en cours sur le commerce de la viande et l'abattage seront priorisés. Ces initiatives visent à soutenir la croissance des entreprises et à améliorer l'accès aux marchés, tout en maintenant le système robuste de salubrité des aliments au Canada.

Les ministres FPT ont souligné l'importance cruciale des efforts conjoints entre les gouvernements afin de maintenir, élargir et diversifier l'accès aux marchés internationaux. À l'appui de ces travaux, les ministres ont discuté du Bureau fédéral Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire et d'autres ressources dans la région. Les ministres ont souligné l'importance de collaborer avec la Chine au plus haut niveau afin d'améliorer la relation commerciale dans son ensemble et d'éliminer les droits de douane chinois sur les produits agricoles et les produits de la mer canadiens. Les ministres ont également souligné les avantages des accords commerciaux existants et ont insisté sur l'importance de tenir compte des répercussions des droits de douane pour les entreprises.

La conférence annuelle des ministres FPT de l'Agriculture aura lieu en personne à Winnipeg, au Manitoba, du 7 au 9 septembre 2025.

« Grâce au dévouement et au travail acharné de nos agriculteurs, de nos éleveurs et de nos transformateurs d'aliments de partout au Canada, nous avons la réputation de produire les meilleurs produits au monde. Si tous les gouvernements collaborent, nous pouvons continuer à renforcer la résilience et la compétitivité de notre secteur, à stimuler la croissance économique et à contribuer à ce que les produits canadiens soient toujours les meilleurs en matière de qualité, de salubrité et de durabilité. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La province du Manitoba appuie fermement ses producteurs agricoles, qui sont l'épine dorsale de l'économie manitobaine. Nous demeurons déterminés à travailler avec les autres ordres de gouvernement, les partenaires du secteur privé et les autres provinces pour mettre en œuvre des programmes qui appuient la sécurité alimentaire, ainsi que des pratiques durables qui assureront la viabilité économique des exploitations agricoles. Nous continuerons de travailler sans relâche pour promouvoir les programmes importants qui aident les producteurs à gérer les risques environnementaux et commerciaux dans un contexte politique mondial en évolution. »

- L'honorable Ron Kostyshyn, ministre de l'Agriculture du Manitoba

Les faits en bref

Les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires ont atteint 92,2 milliards de dollars en 2024, contre 91,6 milliards de dollars en 2023.

En 2024, le Canada a exporté pour près de 100,3 milliards de dollars de produits agroalimentaires, de poisson et de produits de la mer. En 2023, ce chiffre était de 99,2 milliards de dollars.

