Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture présentent une vision commune pour le prochain cadre stratégique

HALIFAX, NS, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture ont clôturé aujourd'hui leur conférence annuelle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Leur engagement commun en faveur du développement d'un secteur agricole et agroalimentaire compétitif, novateur et résilient a été réaffirmé, tout comme l'importance d'adopter une approche collaborative visant à soutenir l'ensemble des producteurs et des transformateurs d'un océan à l'autre.

Alors que le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) quinquennal arrivera à échéance en 2028, les ministres ont publié l'« Énoncé d'Halifax », qui définit une vision commune, des principes et des priorités clés qui guideront l'élaboration du prochain cadre stratégique (2028-2033). L'Énoncé d'Halifax souligne l'importance d'une collaboration entre les gouvernements FPT pour stimuler la croissance économique et la compétitivité tout en préservant les divers modèles d'affaires qui contribuent à la vitalité du secteur agricole et agroalimentaire. Il vise également à soutenir la diversification des marchés, l'accroissement des échanges commerciaux et le renforcement de la résilience du secteur ainsi qu'à faire progresser la science, la recherche et l'innovation. L'approbation de l'Énoncé d'Halifax ouvrira la voie aux négociations au cours de l'année à venir, alors que les gouvernements FPT travailleront à mettre en place un cadre politique renouvelé. Ce cadre vise à offrir la souplesse nécessaire pour répondre aux priorités propres à chaque province et territoire et aux besoins en évolution, tout en favorisant la réussite à long terme.

Les ministres ont passé en revue les progrès réalisés pour renforcer les programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) dans le cadre du PCA durable. Ils ont réaffirmé que les programmes devaient être souples, réactifs et adaptés à l'évolution des besoins des producteurs dans un contexte de risques économiques et de production croissants, tout en demeurant accessibles pour ces derniers. Les ministres ont convenu en principe de prendre les mesures nécessaires pour apporter des modifications au programme Agri-stabilité concernant la main-d'œuvre ayant un lien de dépendance et le travail contractuel, en considérant les répercussions sur les petites fermes. L'objectif est de parvenir à une décision pour l'année de programme 2027, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes respectives. Les ministres ont également convenu de revenir avec leurs positions respectives concernant une éventuelle augmentation du plafond des paiements du programme Agri-stabilité dans le prochain accord-cadre. En ce qui concerne le prochain cadre stratégique, les ministres ont souligné la nécessité de consulter l'industrie pour améliorer les programmes de GRE, en veillant à ce qu'ils soient opportuns, équitables et efficaces dans la gestion des risques échappant au contrôle des producteurs. Ils ont également demandé aux fonctionnaires d'accorder la priorité aux travaux à plus long terme sur les changements potentiels aux programmes de GRE, aux fins d'examen par les ministres.

Les ministres ont mis l'accent sur l'importance de maintenir, de diversifier et d'élargir l'accès aux marchés. Ils ont discuté de l'importance des relations avec les partenaires internationaux clés ainsi que des avantages et des défis relatifs aux accords commerciaux existants du Canada.

Compte tenu de l'incertitude persistante du commerce mondial, des droits de douane et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les ministres ont réaffirmé leur engagement à

veiller à ce que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire reste compétitif et résilient. Les ministres ont aussi discuté des travaux en cours visant à donner suite à l'engagement pris par les premiers ministres de réduire les irritants au commerce intérieur dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, en poursuivant la collaboration entre les gouvernements FPT et le secteur privé afin de garantir la salubrité des aliments et de réduire les irritants, tout en préservant l'accès aux marchés d'exportation.

La Nouvelle‑Écosse a dirigé un groupe de discussion régional sur les exploitations agricoles mixtes, qui a souligné la résilience et la capacité d'adaptation de ces entreprises, notamment la planification de produits complémentaires, l'innovation à la ferme et le rôle de la commercialisation directe, y compris par l'entremise des marchés de producteurs. Les ministres ont également participé à une discussion de groupe sur l'agroalimentaire avec des intervenants afin de discuter des priorités qui façonnent le secteur. Les ministres ont entendu divers points de vue sur les défis et les possibilités liés au renforcement de la compétitivité ainsi qu'à la stimulation des investissements et de l'innovation dans ce secteur de fabrication de pointe. Les participants ont souligné l'importance de réduire le fardeau administratif et de travailler ensemble pour positionner le Canada comme l'un des chefs de file mondiaux du secteur agroalimentaire et pour lui permettre de prospérer dans un monde en constante évolution. Les ministres ont également accueilli Ted McKinney, PDG de la National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), qui a fait part de son point de vue sur le rôle de l'agriculture dans l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et qui a mis en évidence la profonde intégration entre les secteurs agricoles du Canada et des États-Unis.

Les ministres ont discuté des besoins en main-d'œuvre du secteur agricole et agroalimentaire, et Emploi et Développement social Canada (EDSC) a fait le point sur son Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Les ministres ont aussi discuté du rôle des travailleurs étrangers temporaires pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre persistantes lorsque la main-d'œuvre canadienne n'est pas disponible, et de leur contribution à la continuité des activités de nombreuses entreprises. Les ministres ont reconnu l'importance de préserver les avantages fondamentaux du volet du Programme des travailleurs agricoles saisonniers du PTET. Ils ont souligné la nécessité d'assurer une transition en douceur pour les employeurs et les travailleurs pendant la mise en œuvre des réformes fédérales. Les ministres ont également souligné l'importance de ces programmes pour répondre aux besoins uniques du secteur agricole et agroalimentaire.

De plus, les ministres ont passé en revue les progrès réalisés au chapitre des mises à jour de la réglementation et des programmes visant à renforcer le système alimentaire du Canada. Tout au long de la conférence, les ministres ont insisté sur l'importance de poursuivre la collaboration afin de renforcer et de soutenir la compétitivité du secteur et son accès à l'innovation en matière de protection des cultures. Parmi ces travaux figurent la mise en œuvre du Plan d'action FPT élaboré par le Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides. Les ministres ont discuté des progrès réalisés par le comité des ministres sur les pesticides, dirigé par l'Ontario et la Saskatchewan, qui s'est réuni au printemps pour aborder l'importance des modifications fédérales à la Loi sur les produits antiparasitaires, parallèlement au Plan d'action FPT. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a également souligné l'importance d'accélérer l'examen des produits en tirant parti des approbations accordées par des organismes de réglementation partenaires de confiance, afin d'aider les agriculteurs à accéder aux outils dont ils ont besoin pour produire les aliments du Canada.

Les ministres ont reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Bureau du Code de conduite du secteur des produits d'épicerie. Les ministres ont salué les efforts de collaboration qui ont permis sa création et attendent en janvier 2027 un rapport du Bureau sur l'examen du Code et du processus de résolution des litiges après sa première année de mise en œuvre.

La prochaine réunion annuelle des ministres FPT de l'Agriculture aura lieu à Calgary, en Alberta, en septembre 2027.

Citations

« Aujourd'hui, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux tracent la voie à suivre pour le prochain cadre stratégique du Canada, un cadre fondé sur la collaboration, éclairé par les producteurs et les partenaires, et axé sur les résultats. Ensemble, nous œuvrons pour que le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire demeure une pierre angulaire de notre économie et de notre sécurité alimentaire, en aidant les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs à surmonter tous les défis. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Nouvelle-Écosse était fière d'accueillir les ministres de l'Agriculture et les fonctionnaires de tout le Canada pour ces discussions importantes. Le prochain cadre stratégique contribuera à façonner l'avenir de l'agriculture canadienne jusqu'en 2033. L'Énoncé d'Halifax nous fournit une orientation commune alors que nous poursuivons notre collaboration pour mettre au point des outils de gestion des risques d'entreprise adaptés et des programmes stratégiques destinés à soutenir nos producteurs et nos entreprises agroalimentaires. »

L'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Le prochain cadre stratégique ( PCS ) est l'accord quinquennal (2028-2033) à venir entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui orientera les investissements dans les programmes et le financement pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il succédera au Partenariat canadien pour une agriculture durable ( PCA durable).

) est l'accord quinquennal (2028-2033) à venir entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui orientera les investissements dans les programmes et le financement pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il succédera au Partenariat canadien pour une agriculture durable ( durable). Le PCA durable est un investissement quinquennal de 3,5 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui s'échelonne du 1 er avril 2023 au 31 mars 2028. Il comprend 1 milliard de dollars en programmes fédéraux ainsi que 2,5 milliards de dollars en programmes à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les provinces et territoires (40 %) pour des programmes mis en œuvre par les provinces et les territoires.

durable est un investissement quinquennal de 3,5 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui s'échelonne du 1 avril 2023 au 31 mars 2028. Il comprend 1 milliard de dollars en programmes fédéraux ainsi que 2,5 milliards de dollars en programmes à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les provinces et territoires (40 %) pour des programmes mis en œuvre par les provinces et les territoires. Les consultations fédérales sur le PCS se déroulent en deux phases. La première phase du processus de consultation a pris fin le 30 juin 2026. Cette phase était axée sur la vision, les priorités et les objectifs du PCS et a permis d'orienter l'élaboration de l'Énoncé d'Halifax. La deuxième phase de mobilisation, axée sur les attentes des intervenants en ce qui a trait aux programmes et activités qui seront mis en œuvre dans le cadre du PCS , devrait commencer à l'automne 2026.

se déroulent en deux phases. La première phase du processus de consultation a pris fin le 30 juin 2026. Cette phase était axée sur la vision, les priorités et les objectifs du et a permis d'orienter l'élaboration de l'Énoncé d'Halifax. La deuxième phase de mobilisation, axée sur les attentes des intervenants en ce qui a trait aux programmes et activités qui seront mis en œuvre dans le cadre du , devrait commencer à l'automne 2026. Les provinces et les territoires mènent des consultations semblables afin de définir les priorités du PCS et de veiller à ce que les besoins propres à chaque province et territoire soient pris en compte à toutes les étapes de son élaboration.

et de veiller à ce que les besoins propres à chaque province et territoire soient pris en compte à toutes les étapes de son élaboration. En 2025, le système agricole et agroalimentaire du Canada a généré 158 milliards de dollars, ce qui représente environ 7 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada et un emploi sur neuf au pays.

En 2025, le Canada a exporté pour près de 101,2 milliards de dollars de produits agroalimentaires, de poisson et de fruits de mer. En 2024, ce chiffre était de 100,4 milliards de dollars.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2026

Commerce intérieur des produits alimentaires

Les ministres ont discuté des efforts visant à aider les entreprises du secteur alimentaire à accroître leur l'accès aux marchés dans l'ensemble du Canada.

À l'heure actuelle, les entreprises titulaires d'une licence fédérale qui désirent vendre des produits alimentaires au-delà des frontières provinciales, territoriales ou internationales doivent satisfaire aux exigences fédérales applicables. Pour faciliter leur accès à ces marchés, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), en collaboration avec les provinces et les territoires, offre des mesures de soutien adaptées pour aider les entreprises titulaires d'une licence provinciale à obtenir une licence fédérale. Depuis le début de 2025, l'ACIA a travaillé avec plus de 50 entreprises dans le cadre de cette initiative. L'ACIA s'associe aux provinces et aux associations de l'industrie pour étendre cette initiative et joindre les entreprises qui souhaitent en apprendre davantage sur les exigences fédérales et accéder aux marchés interprovinciaux et internationaux.

L'ACIA propose également des modifications au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) afin de réduire les irritants au commerce interprovincial de la viande rouge lorsque la capacité d'abattage est insuffisante. Ces modifications accorderaient aux éleveurs de bétail et aux établissements d'abattage provinciaux une dérogation ciblée et temporaire pour leur permettre de sonder le marché en vue de commercialiser de la viande dans une autre province. La consultation publique est en cours.

Réduction du fardeau administratif

Les ministres ont également pris acte des modifications proposées, fondées sur la science, afin d'harmoniser avec les exigences américaines les exigences relatives aux matières à risque spécifiées prévues dans le cadre de l'interdiction renforcée frappant les aliments du bétail, ce qui permettrait de réduire les charges inutiles tout en préservant la protection de la santé humaine et animale. Les modifications proposées font désormais l'objet d'une consultation publique.

Programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE)

Les ministres ont demandé aux fonctionnaires d'accorder la priorité aux travaux à plus long terme sur les changements potentiels aux programmes de GRE, aux fins d'examen par les ministres. Les fonctionnaires ont été chargés d'examiner plus en détail certains outils comme l'aide en cas de catastrophe et l'assurance des prix du bétail, ainsi que le soutien aux petites exploitations agricoles.

Code de conduite du secteur des produits d'épicerie

Les ministres ont discuté du rôle du code de conduite du secteur des produits d'épicerie dans la promotion de l'équité, de la transparence et du renforcement des relations tout au long de la chaîne d'approvisionnement des épiceries. Entièrement mis en œuvre le 1er janvier 2026, et doté d'un conseil d'administration représentant tous les membres, y compris les grands détaillants, ce code volontaire, élaboré par les acteurs de l'industrie, vise à renforcer la prévisibilité et l'équité dans les relations commerciales tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Préparation aux maladies animales/peste porcine africaine

Les ministres ont examiné les travaux en cours visant à renforcer la préparation face à la peste porcine africaine, à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et à d'autres menaces émergentes pour la santé animale. Ils ont souligné l'importance d'une planification, d'une surveillance, d'une biosécurité et de mesures aux frontières coordonnées afin de protéger le secteur de l'élevage canadien contre les maladies animales d'origine étrangère. Les ministres ont fait le point sur les progrès réalisés concernant les approches de zonage, reconnaissant leur rôle dans la réduction des perturbations du marché et le rétablissement, dans les meilleurs délais, de l'accès aux principaux marchés d'exportation à la suite d'épizooties.

Protection des cultures/pesticides

Les ministres ont fait le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action FPT répondant aux recommandations du Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides, y compris l'intégration par la Direction de la réglementation des pesticides (DRP) des leçons tirées de son comité consultatif provincial-territorial. Ils ont appuyé les efforts visant à renforcer les consultations, à intensifier les échanges d'expertise scientifique et à faire progresser la recherche ainsi que le transfert de connaissances. Ces efforts favoriseront l'adoption d'outils et d'approches efficaces et novateurs de lutte contre les ravageurs, y compris les biopesticides. Les ministres ont également examiné les modifications fédérales élargissant le mandat de la DRP afin de reconnaître officiellement la sécurité alimentaire et économique, en plus de la protection de la santé et de l'environnement, et mettant en place des mécanismes permettant, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, de déroger aux décisions relatives aux risques environnementaux afin de répondre à des priorités urgentes ou stratégiques liées à l'agriculture.

Les ministres ont insisté sur l'importance d'appliquer une optique économique au mandat de la DRP, tout en continuant de protéger la santé humaine et l'environnement, afin de veiller à ce que les producteurs aient accès à des outils favorisant la compétitivité, la productivité et la résilience dans l'ensemble du secteur agricole.

Gestion des urgences

Les ministres ont salué le renouvellement du Cadre de gestion des urgences en agriculture au Canada. Le cadre mis à jour établit une approche de type « tous risques » de la gestion des urgences et présente des orientations pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, tout en favorisant la collaboration avec le secteur privé et autour des quatre piliers de la gestion des urgences. Ces piliers comprennent la prévention et l'atténuation, la préparation, l'intervention et le rétablissement.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected] ; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]