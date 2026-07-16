Avis aux médias - Le ministre MacDonald, le ministre Morrow et d'autres ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture s'adresseront aux médias après la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture

HALIFAX, NS, July 16, 2026 /CNW/ -- L'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, accompagnés d'autres ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, s'adresseront aux médias après la Conférence annuelle des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

Date

Vendredi 17 juillet 2026

Heure

11 h 40 (heure avancée de l'Atlantique)

Renseignements sur la participation à la conférence

Les représentants des médias qui participent en personne ou virtuellement par le biais de Zoom doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom et leur média par courriel à l'adresse [email protected]. Veuillez préciser si vous participerez en personne ou virtuellement.

La date limite d'inscription est le vendredi 17 juillet 2026 à 10 h HAA.

De plus amples renseignements seront fournis après l'inscription. Veuillez noter que les questions seront réservées aux médias.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Edison Skinner, Ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, 902-233-8340, [email protected]