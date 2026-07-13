Le ministre MacDonald conclut avec succès sa visite en Alberta pendant le Stampede de Calgary

CALGARY, AB, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La semaine dernière, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a clôturé une visite couronnée de succès en Alberta pendant le Stampede de Calgary.

Au cours de sa visite, le ministre MacDonald a annoncé une aide de plus de 4 millions de dollars pour deux organisations dans le cadre du programme Agri-marketing, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Bœuf canadien recevra une somme maximale de 3 741 046 $ sur deux ans, tandis que l'Association canadienne des bovins recevra une somme maximale de 300 000 $ sur deux ans afin de contribuer à la croissance de l'industrie canadienne du bœuf grâce au développement des marchés et à la promotion et à la défense de nos intérêts commerciaux au Canada et à l'étranger.

Le ministre MacDonald a également pris la parole lors de plusieurs événements majeurs de l'industrie, au cours desquels il a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir l'industrie du bœuf. Le ministre a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour assurer la résilience, l'innovation et la prospérité du secteur agricole, aujourd'hui et à l'avenir. Ces mesures comprennent des investissements et des initiatives d'envergure, comme la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, les consultations en vue du prochain cadre stratégique, le soutien continu des programmes de gestion des risques de l'entreprise, la réduction du fardeau réglementaire, la promotion de l'expansion du commerce et de l'accès aux marchés ainsi que le renforcement de la compétitivité.

Le ministre MacDonald a rencontré de nombreux producteurs et visité plusieurs fermes et ranchs en activité dans le sud de l'Alberta. Les gens lui ont parlé des possibilités et des défis à la ferme et de la façon dont le gouvernement peut aider les producteurs à rendre leurs exploitations encore plus prospères.

Il a également visité un large éventail d'entreprises et d'installations clés du secteur agricole dans la région de Calgary et les environs. Il a eu des échanges sur l'importance des secteurs de la valeur ajoutée et de la transformation en Alberta, ainsi que sur la manière dont l'industrie et le gouvernement peuvent continuer à collaborer pour renforcer encore davantage la rentabilité et la résilience.

Au cours de sa visite du Stampede, le ministre MacDonald s'est entretenu avec des dirigeants du secteur, des investisseurs, des fournisseurs de services vétérinaires, des transformateurs ainsi que des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire et des boissons. Il a eu l'occasion de visiter des kiosques et des expositions qui mettaient en valeur le talent, l'innovation et le dévouement de la communauté agricole de l'Alberta.

Le ministre MacDonald a également tenu des tables rondes avec des groupes sectoriels représentant des éleveurs et des engraisseurs de bovins, des agriculteurs, des transformateurs et des produits agricoles. Les participants ont fait part de leurs points de vue sur les possibilités et les défis dans leur secteur, notamment accroître l'accès aux principaux marchés et réduire les obstacles au commerce, améliorer les programmes de gestion des risques, investir dans l'innovation et la résilience et continuer de mobiliser les producteurs et les transformateurs pour mieux soutenir leurs entreprises.

Citation

« Le secteur agricole et agroalimentaire de l'Alberta est un pilier de l'économie canadienne et revêt une importance capitale pour les collectivités et leur subsistance. Je suis toujours reconnaissant de pouvoir recueillir directement des témoignages autour de tables, dans des champs, des granges et des ateliers, et j'ai hâte de poursuivre ces conversations alors que nous construisons ensemble un avenir solide, résilient et prospère. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le programme Agri-marketing représente un investissement fédéral de 129,97 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable).

Le programme aide les secteurs agricoles nationaux à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Le PCA durable est un cadre quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias: Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]