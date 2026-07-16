Le gouvernement du Canada et la province de la Saskatchewan collaborent sur les fermes expérimentales d'Indian Head et de Scott

HALIFAX, NS, July 16, 2026 /CNW/ -- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et la province de la Saskatchewan étudient des approches possibles pour soutenir la continuité des activités agricoles aux fermes expérimentales d'Indian Head et de Scott pendant la période de désaffectation prévue. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, conjointement avec l'honorable David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan.

AAC procède à une réorientation stratégique de ses opérations et de ses activités afin de produire des résultats scientifiques offrant le meilleur potentiel pour accélérer les innovations.

Aux termes d'un protocole d'entente (PE), les deux niveaux de gouvernement exploreront les possibilités d'accords provisoires permettant aux deux fermes de recherche de rester des actifs productifs pour le secteur agricole. Cette mesure permet d'assurer la gestion continue de ces propriétés pendant que le gouvernement fédéral poursuit la procédure de désaffectation établie, conformément aux exigences du Conseil du Trésor.

AAC continuera d'investir dans la science et de renforcer ses collaborations avec l'industrie, les gouvernements, le milieu universitaire et d'autres intervenants clés au Canada et à l'étranger. Ces efforts promeuvent les priorités scientifiques communes grâce aux activités menées dans les centres et aux initiatives régionales et nationales, dont le but est de soutenir le secteur agricole et agroalimentaire.

Faits en bref

AAC demeure le plus important réseau de recherches agricoles au Canada, avec 17 centres de recherche partout au pays, ainsi que des effectifs et des installations dans chaque province.

Une fermeture complète des sites ne peut pas avoir lieu immédiatement, car il s'agit d'une série complexe de décisions qui doivent être soigneusement examinées. De plus, des considérations opérationnelles doivent être prises en compte pendant cette période. Le calendrier pour la réduction progressive des activités scientifiques variera d'un site à l'autre en fonction des circonstances particulières.

AAC travaille en étroite collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPC), conformément à la Directive sur la gestion des biens immobiliers, pour gérer ses biens. Le gouvernement doit suivre le processus de désaffectation en place lorsqu'il déclare qu'un de ses biens est excédentaire par rapport à ses besoins.

Citations

« L'agriculture est l'épine dorsale des collectivités et de l'économie de la Saskatchewan, et nous voulons nous assurer que ces propriétés continuent d'appuyer les activités agricoles. Bien que ces propriétés ne soient plus requises pour les programmes fédéraux, nous voulons nous assurer que les terres continuent à remplir une fonction utile. Cette collaboration avec la province de la Saskatchewan démontre notre engagement commun à maintenir la valeur de cet important actif agricole. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les fermes expérimentales d'Indian Head et de Scott ont soutenu d'importantes recherches agricoles pendant de nombreuses années et constituent un élément important du réseau de recherche qui permet à la Saskatchewan de conserver un secteur agricole concurrentiel. Ce protocole d'entente permettra aux gouvernements de la Saskatchewan et du Canada de collaborer pour assurer la poursuite des activités agricoles à ces endroits pendant que les processus à plus long terme suivent leur cours, au bénéfice des producteurs de la Saskatchewan. »

- L'honorable David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan, Regina (Saskatchewan), 306-787-5174, [email protected]