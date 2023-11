OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie, au sacrifice et à l'héritage de Louis Riel à l'occasion du 138e anniversaire de son exécution à Regina. Fier Métis de la rivière Rouge, Louis Riel a joué un rôle déterminant dans l'intégration du Manitoba à la Confédération et il est aujourd'hui largement reconnu comme le père fondateur de la province. Chef de file de la Rébellion de la rivière Rouge et du Nord-Ouest, ses actions en faveur de la protection des droits et de la culture des Métis se font sentir encore aujourd'hui.

Nous réfléchissons à l'héritage de Louis Riel et reconnaissons le travail accompli par les communautés métisses pour faire avancer sa vision pour les Métis dans l'ensemble du territoire. Le gouvernement du Canada appuie cette vision par l'entremise de l'Accord Canada-Nation métisse, qui reconnaît le rôle de Louis Riel dans la création du Canada et souligne l'engagement commun du gouvernement du Canada et des Métis à l'égard d'une relation renouvelée de gouvernement à gouvernement. Nous continuons de promouvoir la réconciliation et de travailler avec les Métis et d'autres partenaires autochtones partout au pays, y compris par l'exécution du Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies - une feuille de route pour la mise en œuvre des appels à l'action de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Des injustices historiques comme l'exécution de Louis Riel nous rappellent le travail qu'il nous reste à faire ensemble pour mettre fin au racisme systémique au Canada alors que nous continuons à cheminer sur la voie de la réconciliation.

Aujourd'hui, l'héritage durable de Louis Riel est célébré non seulement par les Métis, mais par tous ceux qui vivent au Canada. Nous encourageons tout le monde à en apprendre davantage au sujet de ce chef métis essentiel, en plus de l'histoire et de la culture métisses. »

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Simon Ross, Directeur des communications et de la gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias des RCAANC,[email protected], 819-934-2302; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]