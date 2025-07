FLYING DUST FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 6, SK, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, le chef Tyson Bear de la Flying Dust First Nation et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé la conclusion d'un accord de règlement visant à résoudre un différend foncier entre le Canada et la Première Nation.

Le Canada versera plus de 55 millions de dollars à la Flying Dust First Nation en compensation du transfert irrégulier, en 1932, de 214,81 acres de terres visées par un traité à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, qui a privé la Première Nation de leur utilisation pendant des générations.

Depuis lors, environ 200,8 acres ont été restituées, y compris deux parcelles de terrain détenues par le Canada pour un détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La GRC et la Première Nation ont signé un bail et, le 7 novembre 2024, les terres ont été officiellement transférées à nouveau au statut de réserve. Les terres restantes, qui appartenaient autrefois à la compagnie ferroviaire, ont été assainies grâce à la coopération entre le Canada, le Chemin de fer national du Canada (successeur du Chemin de fer Canadien Pacifique) et la communauté.

Dans le cadre de l'accord, la Première Nation peut également ajouter près de 14 acres à sa réserve grâce au processus canadien d'ajouts à la réserve.

La Flying Dust First Nation a toujours reconnu les terres ferroviaires comme des terres de réserve. L'histoire de leur expropriation au début des années 1930 fait partie de l'histoire orale de leadership. L'histoire de cette terre a été transmise au fil des ans afin que le peuple ne l'oublie pas. De chef en chef, de conseil en conseil, la Flying Dust First Nation s'est toujours engagée à récupérer les terres ferroviaires.

Un plan a été élaboré en 1992 lorsque le chef Richard Gladue a émis une mise en garde sur les terres et a intenté un procès. Au cours des 30 années qui ont suivi, tous les chefs et conseils se sont joints à l'équipe et ont fait avancer le dossier. La dernière équipe de direction, composée du chef Tyson Bear et des conseillers Calvin Bear, Marie Gladue, Nick Derocher et Charmaine Mirasty, a vu la revendication aboutir.

La vision de la réacquisition des terres ferroviaires a toujours été considérée comme une certitude. À ce titre, les plans de développement de la propriété sont en cours depuis près de 20 ans. Flying Dust a toujours eu une vision de ce que pourraient devenir ces terres et de ce qu'elles signifieraient pour les habitants de Flying Dust, de Meadow Lake et des communautés environnantes.

Les accords de ce type fournissent des fonds que les Premières Nations peuvent utiliser pour acheter des terres et créer de nouveaux débouchés pour leurs communautés et leurs économies. Le règlement des revendications particulières est l'un des moyens utilisés par le Canada pour rétablir la confiance et renforcer ses relations avec les Premières Nations. En offrant une compensation équitable lorsque les promesses n'ont pas été tenues, le Canada assume la responsabilité du passé et œuvre pour un avenir plus respectueux. Ces efforts sont guidés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Cet accord est un pas vers la réconciliation. Il illustre parfaitement la volonté du Canada de réparer les torts causés il y a tant d'années, prouvant ainsi que le gouvernement actuel va dans la bonne direction pour établir de véritables relations de nation à nation. L'accord sur les revendications ferroviaires ouvre des portes à Flying Dust, ouvre la voie à la prospérité économique et garantit le bien-être financier de Flying Dust et des générations futures. »

Tyson Bear

Chef de la Flying Dust First Nation

« Afin de bâtir un avenir meilleur et plus équitable, nous devons travailler ensemble. Le règlement de cette revendication marque une avancée significative dans les relations entre le Canada et le peuple de Flying Dust. Cette indemnisation attendue depuis longtemps reconnaît les torts passés et soutient les efforts de la Nation pour créer des possibilités durables pour les générations futures. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cet accord, attendu depuis longtemps, porte sur le respect, la reconnaissance et la réconciliation, ainsi que sur l'établissement d'un partenariat renouvelé entre la Flying Dust First Nation et le Canada. La Flying Dust First Nation n'a jamais cessé de se battre pour récupérer ces terres, et je tiens à féliciter le chef Tyson Bear et sa communauté pour leur persévérance et leur leadership dans la résolution de cette injustice historique. »

Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Faits en bref

Flying Dust First Nation est une réserve crie située dans le nord-ouest de la Saskatchewan , à proximité de la ville de Meadow Lake .

, à proximité de la ville de . Avec 2 674 membres (dont 646 vivant dans la réserve et 2 028 hors réserve), la communauté s'est forgé une réputation de communauté forte et progressiste.

Flying Dust First Nation a adhéré au Traité n° 6, signé par les représentants de la Couronne et les chefs cris, assiniboines et ojibwés le 23 août 1876 à Fort Carleton, en Saskatchewan , et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt, en Saskatchewan . Les limites du traité s'étendent sur les parties centrales des provinces actuelles de l' Alberta et de la Saskatchewan .

, et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt, en . Les limites du traité s'étendent sur les parties centrales des provinces actuelles de l' et de la . La construction du chemin de fer a commencé en 1930. La ligne était pleinement opérationnelle en 1932.

Au fil du temps, les terrains ferroviaires ont accueilli une gare pour voyageurs, jusqu'à huit silos à grains, deux dépôts de carburant, un parc à bestiaux, une laiterie, une usine de transformation du poisson et une scierie.

Dans les années 1970, le CP a commencé à vendre certains des terrains commerciaux. En 1978, le Canada a acheté deux des terrains pour y construire un détachement de la GRC.

Le CN a acheté les terrains restants en 2006.

En 2009, toutes les activités ferroviaires avaient cessé. Les voies ferrées ont été retirées en 2014.

À partir de 2011, le Canada a commencé à collaborer avec Flying Dust et le CN afin d'assainir le terrain afin qu'il puisse être rétabli dans son statut de réserve.

Les revendications particulières portent sur les torts causés aux Premières Nations dans le passé. Ces revendications (formulées par les Premières Nations contre le gouvernement du Canada) concernent l'administration des terres et autres biens des Premières Nations, ainsi que le respect des traités historiques et autres accords. Les revendications sont traitées dans le cadre d'un processus alternatif de règlement des différends en vertu de la Politique sur les revendications particulières et, depuis 2009, de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières .

. Au cours des cinq dernières années (du 1er avril 2020 au 31 mai 2025), 229 revendications ont été réglées pour un montant total de près de 15,1 milliards de dollars en indemnités.

