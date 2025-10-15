CALGARY, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les principales organisations de santé du pays exhortent les ministres de la Santé du Canada à saisir l'occasion de mettre en place des solutions connues pour améliorer l'accès aux soins.

À l'heure où la population canadienne fait front commun devant les menaces des États-Unis, nous devons aussi abolir les obstacles interrégionaux pour remettre sur pied nos systèmes de santé. La recherche montre des exemples de réussites en Europe, en Australie et aux États-Unis, où la mobilité accrue des travailleurs et travailleuses de la santé a pu améliorer l'accès aux soins, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et nordiques.

Les gouvernements s'emploient actuellement à éliminer des obstacles interrégionaux dans d'autres secteurs, ce qui ouvre la porte à la possibilité pour les professionnelles et professionnels de la santé de prodiguer des soins au-delà des frontières provinciales et territoriales, et de le faire de manière plus connectée. Si le projet de loi fédéral C-5, la Loi sur l'unité de l'économie canadienne, traite de la question de la mobilité, il ne couvre que les professions sous réglementation fédérale, ce qui exclut une grande part des effectifs de la santé. Nous demandons aux ministres de la Santé provinciaux et territoriaux de saisir l'occasion de faire aboutir le dossier de la mobilité des effectifs de la santé.

Les professionnelles et professionnels de la santé sont l'épine dorsale du système de santé. En plus de l'adoption d'un modèle de permis d'exercice pancanadien, nous recommandons vivement aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de créer et de mettre en œuvre un plan intégré en matière de ressources humaines de la santé. En planifiant au-delà des cloisons entre les professions de la santé (médecine, soins infirmiers, physiothérapie, pharmacie, etc.), nous pouvons améliorer à la fois l'accès aux soins et le bien-être des effectifs.

Les soins primaires sont la pierre angulaire de tout système de santé, et nous avons désespérément besoin d'accroître les investissements pour qu'ils restent stables et fonctionnels. Les médecins de famille et le personnel infirmier et infirmier praticien qui sont en première ligne ont besoin de plus de soutien pour faire face à la hausse de la demande et de la complexité. L'injection de fonds fédéraux et provinciaux dans les soins primaires est absolument essentielle. La période de renouvellement des ententes bilatérales entre le fédéral et les provinces ou territoires à venir est un bon moment pour bonifier ces soutiens.

Il existe de nombreuses solutions à la crise de l'accès aux soins. Les ministres de la Santé du Canada ont l'occasion d'agir pour que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. L'AMC, le Collège des médecins de famille du Canada, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers seront heureux de travailler avec les gouvernements pour contribuer à créer le système de santé que la patientèle et le personnel méritent.

Citations :

« La résilience d'un pays passe par la solidité de son système de santé. Il est temps d'éliminer la pénurie de main-d'œuvre et de mettre en place un modèle de permis d'exercice pancanadien qui permettra aux médecins de travailler dans plusieurs provinces et territoires. »

- Dre Margot Burnell, présidente de l'Association médicale canadienne

« Six millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de médecin de famille : il faut agir immédiatement! En investissant dans notre personnel de première ligne, par exemple en augmentant l'offre de formations bien financées et en veillant à réduire le fardeau administratif, nous ferons un pas en faveur de la durabilité des effectifs de la santé. »

- Dre Carrie Bernard, présidente du Collège des médecins de famille du Canada

« Le système de santé du Canada est efficace quand les professionnelles et professionnels de la santé exercent toutes et tous pleinement les activités relevant de leur champ de pratique dans le cadre de modèles de soins en équipe. En travaillant ensemble et en optimisant les compétences et la collaboration, nous pouvons assurer que la population canadienne reçoit les soins dont elle a besoin, au moment et à l'endroit où elle en a besoin. »

- Kimberly LeBlanc, présidente de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

« Il n'y a pas de soins de santé sans personnel soignant. Investir dans le personnel infirmier, c'est d'abord assurer des ratios de dotation sécuritaires et améliorer les conditions de travail en première ligne. C'est ainsi que nous protégerons la patientèle et rebâtirons notre système de soins de santé public. Un changement de culture s'impose, une culture qui priorise la sécurité de la patientèle et du personnel de la santé. »

- Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du CMFC

Représentant plus de 47 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel responsable de l'établissement des normes de formation et de certification des médecins de famille. Il établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et le matériel de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos de l'AIIC

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle fait progresser la profession infirmière afin d'améliorer les résultats sur la santé dans le système de santé sans but lucratif financé par le secteur public. L'AIIC est la seule association nationale porte-parole de tous les types d'infirmières et infirmiers dans l'ensemble des treize provinces et territoires. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués et non syndiqués ainsi que retraités, les étudiants en sciences infirmières et le personnel infirmier de toutes les catégories (autorisés, auxiliaires autorisés, praticiens et psychiatriques autorisés).

À propos de la FCSII

La FCSII est la plus importante organisation infirmière au Canada, représentant 250 000 infirmières et infirmiers syndiqué(e)s de première ligne et les étudiant(e)s infirmier(ère)s de tous les secteurs des soins de santé - des soins à domicile et des soins de longue durée aux soins communautaires et actifs - et défendant les priorités clés pour renforcer les soins publics de santé partout au pays.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue L'AMC : Eric Lewis, 506 566-1671, [email protected]; Le CMFC, Mme Winnie Wong, [email protected]; L'AIIC: Amber Morley, 613-282-7859, [email protected]; La FCSII: Adella Khan, 613-807-2942, [email protected]