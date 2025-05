/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie/

QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie les 23 et 24 mai 2025. Cette conférence est organisée en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie.

Un point de presse se tiendra le vendredi 23 mai, suivi des allocutions d'ouverture de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie.

Ces activités seront précédées d'une séance d'information technique du ministère de la Culture et des Communications et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ayant pour objectifs de présenter les thèmes de la conférence et de répondre aux questions des médias.

Les représentantes et représentants des médias sont également conviés aux allocutions de clôture et à une conférence de presse en conclusion de l'événement, qui se tiendront le samedi 24 mai.

Séance d'information technique : Vendredi 23 mai 2025 à 8 h

Point de presse : Vendredi 23 mai 2025 à 9 h

Allocutions d'ouverture : Vendredi 23 mai 2025 à 9 h 30

Allocutions de clôture et conférence de presse : Samedi 24 mai 2025 à 13 h

Lieu : Ville de Québec

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable en écrivant, avant 11 h le samedi 24 mai 2025, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

