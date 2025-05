Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 120 000 $ octroyé au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer un investissement de 122 000 $ pour le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui se tient à Amos du 22 au 25 mai.

Pour sa 49e édition, le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue propose un programme qui s'articule autour du thème Autrement, par le biais de nombreuses activités, notamment des entrevues, des conférences, des tables rondes et des impros créatives. Cette année, le Salon accueille plus de 140 auteurs, dont les trois ambassadeurs, Geneviève Bigué, Mikaël Lalancette et Charlotte Aubin. Pour les plus jeunes, une foule d'activités sont également offertes, telles que des ateliers, des animations et les Entrevues Radio jeunesse, en plus de celles que le programme scolaire met de l'avant.

Citations

« Je me réjouis du soutien que le gouvernement accorde au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui offre au public la possibilité de rencontrer des autrices et auteurs québécois de talent. C'est un événement précieux pour la promotion de la lecture, les livres jouant notamment un rôle important dans le développement des jeunes. Je remercie l'équipe du Salon, les libraires et les éditeurs, qui participent à faire de ce grand événement un succès. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est toujours un événement très attendu par les résidentes et résidents de la région. Chaque édition est unique et promet de nombreuses surprises grâce au choix de l'organisation de parcourir le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette année, l'événement sera à la couleur de la belle ville d'Amos. J'espère que toutes les générations s'y donneront rendez-vous pour s'évader au gré des lectures et des rencontres avec les autrices et auteurs qui les attendent! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 80 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]