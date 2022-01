OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont été perturbées par la pandémie de COVID-19 et les répercussions des changements climatiques. Veiller à ce que les Canadiens puissent mettre de la nourriture sur leur table et acheter les biens et fournitures essentiels dont ils ont besoin est une priorité essentielle du gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, ont tenu un Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement.

Ce Sommet a réuni des leaders de l'industrie, des leaders d'affaires et des associations, afin de discuter des défis auxquels est confrontée la chaîne d'approvisionnement du Canada et de déterminer des solutions potentielles pour veiller à ce que les produits dont les Canadiens ont besoin parviennent à leur domicile le plus rapidement possible. Le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement favorise la création de bons emplois pour la classe moyenne et assure la circulation des marchandises vers les Canadiens.

Les participants à ce premier événement représentaient un large éventail d'organisations canadiennes dont des associations d'affaires, des fabricants, des associations d'exportateurs, ainsi que des présidents d'entreprises œuvrant dans les secteurs maritime, aérien, du camionnage et de la vente au détail.

Les ministres ont également annoncé que ce Sommet sera suivi d'une série de sessions par région et par industrie pour poursuivre le dialogue.

Pour faire progresser ces travaux, un nouveau Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement sera mis sur pied. Le Groupe de travail entamera des consultations avec des experts de l'industrie pour formuler des recommandations au sujet des actions à entreprendre à court et à long terme en ce qui a trait à la chaîne d'approvisionnement du Canada. De plus, Transports Canada créera un portail en ligne permettant aux intervenants et aux entreprises d'émettre leurs avis et leurs suggestions.

Aujourd'hui, le ministre Alghabra a annoncé un nouvel appel de propositions ciblé de 50 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) pour réduire immédiatement la congestion de la chaîne d'approvisionnement dans les ports du Canada, en augmentant, par exemple, leur capacité de stockage.

Le budget de 2021 prévoyait également 1,9 milliard de dollars de plus sur quatre ans pour recapitaliser le Fonds national des corridors commerciaux, qui rend notre chaîne d'approvisionnement plus efficace et appuie notre reprise économique.

« Ce Sommet national a été le lieu de collaboration idéal avec les partenaires de l'industrie afin de déterminer les façons d'atténuer les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement et d'encourager les partenaires à trouver des solutions novatrices. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. Le Sommet a représenté une étape importante dans la discussion au sujet des défis, des stratégies et des étapes à venir afin d'appuyer la chaîne d'approvisionnement du transport du Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

"Malgré les effets combinés de la pénurie de main-d'œuvre, des changements climatiques et de la pandémie, notre chaîne d'approvisionnement démontre sa résilience. En collaborant avec l'industrie, les provinces et les partenaires internationaux, notre gouvernement continuera d'appuyer les initiatives qui aideront les productrices et producteurs agricoles ainsi que les transformateurs agroalimentaires à opérer dans les meilleures conditions possible afin d'assurer la sécurité alimentaire les Canadiens."

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La résilience et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement sont indispensables non seulement pour assurer la compétitivité des entreprises canadiennes, mais aussi dans la vie quotidienne des Canadiens. Nous continuerons de travailler avec l'industrie pour mettre en œuvre des solutions pratiques, novatrices et transformatrices qui permettront de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et d'améliorer la circulation en temps opportun des biens, des matériaux et des marchandises. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour renforcer le commerce international fondé sur des règles et assurer une prévisibilité aux entreprises. Notre gouvernement s'efforcera de diversifier les échanges commerciaux et de permettre à nos entreprises d'accéder à davantage de marchés et de chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. »

L'honorable Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« La pandémie a fortement affecté le marché du travail, notamment en provoquant des pénuries de main-d'œuvre au sein de nombreux secteurs, dont celui des transports. Ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont des répercussions tangibles sur le quotidien de tous les Canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements importants et stratégiques pour remédier à ces pénuries, non pas pour rebâtir rapidement, mais pour rebâtir en mieux grâce à des solutions durables. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Afin d'augmenter la fluidité de la chaîne d'approvisionnement du Canada, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux le 9 décembre 2021. Le Fonds appuie des projets qui améliorent l'acheminement des marchandises et le transport des personnes au Canada et augmentent les volumes commerciaux à destination et en provenance du Canada.

, le gouvernement du a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux le 9 décembre 2021. Le Fonds appuie des projets qui améliorent l'acheminement des marchandises et le transport des personnes au et augmentent les volumes commerciaux à destination et en provenance du . Le nouvel appel de propositions acceptera les déclarations d'intérêt jusqu'au 31 mars 2022. Les demandeurs retenus à la présélection seront invités à soumettre une proposition de projet détaillée avant le 30 juin 2022.

En 2020, la valeur du commerce international de marchandises du Canada (importations et exportations) s'est élevée à 1,07 billion de dollars.

Le commerce de gros et de détail représente 10,5 % du PIB du Canada.

. Au cours des deux années écoulées, la demande pour les biens de consommation en Amérique du Nord a été plus élevée de 5 points de pourcentage que la demande moyenne dans le monde (8 % contre 3 %), ce qui met les chaînes d'approvisionnement sous plus forte pression qu'ailleurs.

Les fabricants canadiens sont particulièrement vulnérables aux chocs et aux perturbations qui touchent les chaînes d'approvisionnement mondiales, car ils comptent sur des fournisseurs étrangers pour leurs importations essentielles et sur les marchés étrangers pour vendre leurs produits.

Les ports maritimes représentent des plaques tournantes d'importance de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Ils traitent une grande variété de marchandises et connectent le littoral aux marchés de l'intérieur, qui reçoivent les marchandises par train et par camion.

. Ils traitent une grande variété de marchandises et connectent le littoral aux marchés de l'intérieur, qui reçoivent les marchandises par train et par camion. En tant que plus grand port du Canada , le port de Vancouver traite un dollar sur trois du commerce de marchandises du Canada transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

, le port de traite un dollar sur trois du commerce de marchandises du transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Par l'entremise du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre, des fonds seront alloués à des projets qui aideront les Canadiens à suivre la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois dans les secteurs durement touchés par la pandémie, dans le milieu des soins de santé et dans les secteurs qui contribuent à une économie à faibles émissions de carbone. Les organisations ont jusqu'au 18 mars 2022 pour présenter une demande.

