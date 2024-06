TAIPEI, 10 juin 2024 /CNW/ - GEEKOM, une entreprise taïwanaise reconnue pour ses mini-ordinateurs personnels de qualité, lance son site Web officiel au Canada et son magasin Amazon. Les « Gfans » au Canada peuvent maintenant acheter des produits GEEKOM directement à partir de ces nouveaux canaux en ligne.

L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés mondiaux pour les mini PC, et les produits GEEKOM y sont extrêmement populaires. Le site Web officiel aux États-Unis et le magasin Amazon de l'entreprise fonctionnent depuis des années et attirent un grand nombre d'acheteurs chaque année, dont bon nombre sont des Canadiens. Comme le site Web officiel au Canada et le magasin Amazon de la marque accepteront les commandes à compter du 11 juin 2024, les Gfans au Canada n'ont plus besoin de visiter les sites Web du pays voisin pour acheter des produits GEEKOM.

De nombreux mini-ordinateurs de GEEKOM seront mis à la disposition des Canadiens, dont deux succès de vente : le Mini IT12 et le A7.

1) GEEKOM Mini IT12

Le Mini IT12 de GEEKOM est un mini-ordinateur abordable regorgeant de nombreuses fonctions haut de gamme. Il est doté d'une conception simple, mais attrayante, d'un processeur Intel Core i7-12650H rapide, d'une mémoire vive DDR4 à double canal, d'un SSD PCIe Gen4, d'un large éventail de ports, ainsi que d'excellentes capacités de réseautage!

2) GEEKOM A7

Le GEEKOM A7 allie parfaitement style et performance. Son châssis en aluminium monocoque unique est magnifique et très durable. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 9 7940HS de premier plan, le modèle A7 permet à l'utilisateur de réaliser les tâches informatiques les plus exigeantes, y compris les flux de travail commerciaux complexes, l'édition vidéo et la modélisation 3D. Les charges de travail graphiques sont prises en charge par le AMD Radeon 780M, qui est l'unité graphique intégrée la plus puissante à ce jour! Les Gfans pourront jouer sur un mini PC comme jamais auparavant!

Outre les produits de qualité, GEEKOM est également réputée pour ses services fiables. L'entreprise offre une garantie limitée de trois ans, un service d'expédition rapide ainsi qu'un service à la clientèle en ligne en tout temps GEEKOM expédiera les mini-ordinateurs vendus au moyen de son site Web officiel au Canada et de son magasin Amazon directement à partir de ses entrepôts au Canada, afin que ses clients puissent profiter de leurs mini-ordinateurs quelques jours seulement après avoir passé leur commande. L'entreprise a également affecté une équipe professionnelle à la prestation de services en temps opportun à ses clients canadiens.

L'engagement de GEEKOM envers le développement durable a également attiré beaucoup d'attention. L'entreprise, dont le slogan est « Green Mini PC Global Leader », promet de continuer à promouvoir la vision de l'informatique verte.

