TAIPEI, 26 mars 2025 /CNW/ - GEEKOM a présenté le nouvel ajout à sa gamme polyvalente de mini PC : l'édition 2025 du IT13. Nette amélioration par rapport au IT13 de GEEKOM, un produit phare qui a été lancé en 2023, l'édition2025 du IT13 est conçue pour offrir des capacités informatiques encore plus exceptionnelles dans de multiples domaines que celles de son prédécesseur.

image

L'édition 2025 du IT13 partage la conception très élégante du IT13, avec un châssis en aluminium bleu mat de première qualité qui garantit à la fois durabilité et attrait esthétique. Malgré sa taille compacte, ce mini PC est équipé de quatre ports USB-A, de deux ports USB4, de deux ports HDMI, d'un lecteur de carte SD, d'un port Ethernet de 2,5 Gb/s et d'une prise pour casque d'écoute.

L'édition 2025 du IT13 est dotée d'un processeur Intel Core i9-13900HK, qui comprend une architecture dix cœurs CPU, de 16 fils et d'une mémoire cache intelligente Intel de 24 Mo. Cette puce offre une augmentation de la performance de 5 % par rapport au processeur Core i9-13900H du IT13, offrant des vitesses de traitement plus rapides et une efficacité améliorée pour les tâches exigeantes.

Bien que l'édition 2025 du IT13 est bien adaptée à un large éventail de scénarios informatiques, elle convient parfaitement aux professionnels des affaires et aux créateurs de contenu, favorisant un traitement efficace des données, simplifiant le multitâche et offrant des performances exceptionnelles en matière d'édition vidéo. Il est même possible de créer une configuration à quatre moniteurs grâce aux deux ports HDMI et aux deux ports USB4 du mini PC, ce qui favorise un espace de travail très productif.

Les amateurs de jeux vidéo seront particulièrement servis, car la carte graphique Iris Xe Graphics iGPU n'a rien à envier aux GPU discrets d'entrée de gamme en matière de performance, permettant l'exécution en douceur de titres populaires comme DOTA 2, Battlefield 5 et Genshin Impact à 1080p dans des paramètres modérés. De plus, la technologie de refroidissement IceBlast de GEEKOM assure une dissipation efficace de la chaleur, ce qui permet un fonctionnement stable 24 h sur 24, 7 jours sur 7. L'édition 2025 du IT13 a également fait l'objet de tests rigoureux de durabilité avant la production de masse pour garantir sa fiabilité à long terme.

Préinstallé avec Windows 11 Pro sous licence, le IT13 édition 2025 peut être utilisé directement. GEEKOM offre également une garantie limitée de trois ans, couvrant les défauts de conception et de fabrication, et son équipe de service en ligne dédiée est à votre disposition en tout temps.

L'édition 2025 du IT13 de GEEKOM est disponible sur le site Web officiel et dans la boutique Amazon de GEEKOM. Les versions à 32 Go et 1 To et à 32 Go et 2 To sont en vente à 659,00 $ et 749,00 $, respectivement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645197/image.jpg

SOURCE GEEKOM

PERSONNE-RESSOURCE : Rosa Tian, [email protected]