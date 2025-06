TAIPEI, 18 juin 2025 /CNW/ - GEEKOM, l'un des principaux innovateurs dans le domaine de la technologie des mini PC, s'apprête à lancer son nouveau modèle puissant, le IT15 de GEEKOM, établissant une nouvelle référence pour les ressources informatiques compactes. Conçu pour les professionnels et les entreprises, ce mini PC très compact combine un traitement haute performance, une stabilité robuste et une connectivité inégalée, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces de travail modernes.

image

Au cœur du IT15 se trouve le processeur Intel Core™ Ultra de deuxième génération (jusqu'à Ultra 9), qui offre des performances monocoeur et une efficacité énergétique améliorées. Délaissant la technologie Hyper-Threading, le système optimise la puissance de calcul pure, assurant des temps de réponse rapides et une productivité plus élevée. Doté d'une horloge turbo allant jusqu'à 5,4 GHz, il gère sans effort des tâches exigeantes comme le montage vidéo, le codage et la conception graphique. Le IT15 tire également parti de l'optimisation des performances alimentée par l'IA, améliorant l'efficacité du système pour la planification des tâches, la gestion de l'énergie et les flux de travail de création de contenu.

Conçu dans un souci de durabilité, le IT15 est doté d'un châssis entièrement métallique très solide, offrant une protection supérieure contre les chocs tout en maintenant une stabilité opérationnelle à long terme. Des tests rigoureux des composants garantissent une fiabilité sans compromis, ce qui en fait un choix idéal pour un usage personnel et professionnel.

Malgré son élégant facteur de forme de 0,46 litre, le IT15 offre des performances similaires à celles d'un ordinateur de bureau sans compromettre l'efficacité. Sa conception ultra-compacte permet un déploiement flexible dans n'importe quel espace de travail, qu'il soit monté derrière un moniteur ou utilisé comme poste de travail mobile pour les professionnels qui travaillent à distance.

La connectivité est une autre caractéristique remarquable, avec 4 ports USB-A et 2 ports USB4 de type C à haute vitesse prenant en charge des vitesses de transfert de 40 Gb/s, le port d'alimentation PD, la sortie DisplayPort et même les GPU externes pour des performances graphiques avancées. Le IT15 peut être utilisé avec jusqu'à quatre écrans 4K, ce qui rend le multitâche fluide et immersif.

Les capacités de mise en réseau du IT15 sont également prêtes pour l'avenir, car il est doté du Wi-Fi 7 avec antennes spatiales 3D et d'un port LAN de 2,5 Gb/s, assurant des transferts de données à haute vitesse, une collaboration à distance stable et une fonction de vidéoconférence HD fluide.

Préinstallé avec Windows 11, le IT15 est prêt à sortir des sentiers battus, avec une assistance supplémentaire pour Manjaro, Ubuntu et Android x86, répondant aux besoins des développeurs et des passionnés de technologie. Soutenus par une garantie de trois ans du fabricant, les produits GEEKOM assurent une fiabilité à long terme et un soutien après-vente spécialisé.

Le IT15 de GEEKOM sera officiellement en vente le 18 juin 2025 sur le site Web officiel de GEEKOM et dans la boutique Amazon de l'entreprise.

Personne-ressource :

Rosa Tian

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2708469/image.jpg

SOURCE GEEKOM