TAIPEI, le 20 sept. 2024 /CNW/ - GEEKOM, une entreprise technologique taïwanaise également connue comme le « chef de file mondial en matière de minis PC écologiques », a récemment lancé une solide gamme de minis PC phares dotés de processeurs Intel Core Ultra et de deux ports Ethernet, permettant aux utilisateurs de profiter à la fois d'une performance impeccable et de fonctionnalités de mise en réseau exceptionnelles.

L'un de ces minis PC est le GEEKOM GT1 Mega, avec un magnifique châssis en aluminium avec de nombreuses E/S, dont deux ports USB4 Type-C à 40 Gb/s entièrement fonctionnels, six ports USB Type-A, 2 ports HDMI 2.0, une prise audio 3,5 mm, un lecteur de carte SD et deux ports Ethernet. Les deux prises Ethernet sont conformes à la norme de 2,5 Gb/s, qui non seulement fournit une connexion Internet haute vitesse et fiable pour les tâches informatiques quotidiennes des utilisateurs, mais qui permet également au mini PC de servir des fonctionnalités de réseautage plus sophistiquées comme un routeur logiciel, une machine virtuelle, un coupe-feu matériel, ou même un serveur domestique. De plus, les ports Ethernet doubles peuvent séparer les connexions réseau internes et externes, offrant une séparation logique et physique du trafic réseau fiable et non fiable et protégeant les données contre les cyberattaques potentielles.

The GT1 Mega est alimenté par le dernier et le plus intelligent processeur Intel Core™ Ultra (jusqu'au CoreTM U9-185H) et la RAM DDR5-5600 MHz à double canal. Grâce à la nouvelle architecture de traitement multiprocessus à trois niveaux avec processeur, unité centrale graphique et unité de traitement neuronal, le mini PC est prêt à exploiter les superpouvoirs de l'intelligence artificielle. Il est compatible avec plus de 500 modèles d'IA dans plus de 20 catégories et prend en charge le traitement de haute performance à faible puissance dans un large éventail de scénarios informatiques, notamment l'amélioration des caractéristiques faciales et le flou de l'arrière-plan pendant les appels vidéo, la suppression des voix des chansons pour créer des pistes de karaoké et la génération d'images à grande échelle à partir de textes ou de commandes vocales. Essentiellement, le GT1 Mega permet aux utilisateurs de terminer des tâches qui prenaient auparavant des heures, voire des jours, en quelques clics!

The GEEKOM GT1 Mega, est maintenant disponible sur le site officiel de GEEKOM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508472/image_5019393_24175809.jpg

SOURCE GEEKOM

PERSONNE-RESSOURCE : Rosa Tian, [email protected]