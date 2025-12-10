L'Entente Toqi'maliaptmu'k ouvre la voie à la gestion partagée des lieux administrés par Parcs Canada en Nouvelle-Écosse

HALIFAX, NS, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Sidney Peters de la Première Nation de Glooscap, et le chef Leroy Denny de la Première Nation d'Eskasoni, coprésidents de la Maw-lukutijik Saqmaq (ou Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse), l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, ainsi que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé la signature d'une entente de cogestion entre les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada.

Centre d’interprétation mi’kmaw au lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

L'Entente Toqi'maliaptmu'k, qui signifie « nous nous en occuperons ensemble », est une nouvelle façon pour les Mi'kmaq et Parcs Canada d'aller de l'avant en partenariat dans le respect des ancêtres mi'kmaq et des responsabilités des parties les unes envers les autres et envers la terre. Le bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn, au nom de l'Assemblée, a travaillé avec Parcs Canada pour mettre en place cette Entente dans l'esprit de notre relation fondée sur les traités.

Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que les liens avec les Autochtones sont honorés et que les droits de ces derniers sont respectés. Chacun des groupes, les Mi'kmaq et Parcs Canada, prendra ses propres décisions selon ses propres procédures. Ils collaboreront sur les questions de copropriété pour les lieux gérés par Parcs Canada en Nouvelle-Écosse, conformément à l'Entente Toqi'maliaptmu'k.

L'Entente Toqi'maliaptmu'k est la prochaine étape pour renforcer cette relation, qui est ancrée dans l'intendance des ressources naturelles et culturelles des terres, et vise à favoriser la réconciliation d'une manière qui reflète les valeurs communes des Mi'kmaq et de Parcs Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à réaliser la réconciliation avec les peuples autochtones en établissant une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre la Couronne et les Inuit, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat en tant que base d'un profond changement.

Citations

« Cette Entente est la première du genre pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse; il s'agit d'un outil qui nous permettra de cogérer et de gouverner pleinement certains secteurs très importants de notre territoire traditionnel. Fruit d'années de collaboration et d'un désir commun de bien prendre soin de nos ressources naturelles et culturelles, elle renforce le rôle que nous jouons dans la surveillance des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux, protège nos droits en tant que Mi'kmaq et garantit que l'on tiendra compte de notre voix au moment de prendre des décisions sur ces terres à l'avenir. L'Entente Toqi'maliaptmu'k montre comment nous pouvons conclure des accords de nation à nation permettant aux Mi'kmaq de collaborer véritablement avec le gouvernement fédéral en tant que partenaire égal. »

Chef Sidney Peters

Première Nation de Glooscap

Maw-lukutijik Saqmaq | Coprésident de l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

« Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux doivent refléter l'utilisation de longue date que nous faisons de ces paysages importants. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que, grâce à cette Entente, nous pourrons désormais garantir le respect et la compréhension des liens culturels actuels et historiques unissant les Mi'kmaq à ces terres. Nous sommes fiers de signer l'Entente Toqi'maliaptmu'k, document qui honore la langue, la culture et les principes des Mi'kmaq, et s'appuie sur eux. Grâce à elle, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse renforceront les relations qui les unissent à Parcs Canada, fondées sur Netukulimk et Msit Ko'kmaq ainsi que sur notre volonté collective de protéger ces terres pour les générations à venir. »

Chef Leroy Denny

Première Nation d'Eskasoni

Maw-lukutijik Saqmaq | Coprésident de l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

« Le gouvernement du Canada demeure résolu à parvenir à la réconciliation avec les peuples autochtones et à renouveler ses relations avec eux dans un climat fondé sur la reconnaissance de leurs droits, le respect mutuel, la collaboration et le partenariat. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de signer cette Entente, qui représente un engagement concret à soutenir les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse dans la gestion de leurs terres et de leurs eaux, y compris les zones administrées par Parcs Canada. »

L'honorable Julie Dabrusin,

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Reconnaître les droits, préserver la culture et respecter les relations établies par le traité sont essentiels à notre cheminement commun vers la réconciliation. Je suis reconnaissant envers les Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse pour leur partenariat dans l'élaboration conjointe de cette Entente historique, qui reflète notre engagement envers un avenir fondé sur le respect des droits et un véritable partenariat. »

L'honorable Rebecca Alty,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En tant que Mi'kmaq et secrétaire parlementaire, je suis profondément fier de voir cette avancée historique vers une véritable cogestion et une intendance partagée de nos terres. Toqi'maliaptmu'k signifie 'Nous en prenons soin ensemble, tous les deux', et l'Entente reflète cette idée, guidée par le respect, l'équilibre et notre responsabilité commune envers les générations futures. C'est la réconciliation en action. »

Jamie Battiste

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les renseignements sur la mise en œuvre de l'Entente Toqi'maliaptmu'k évolueront dans les mois et les années à venir grâce à la mise en place et aux travaux d'un conseil de cogestion. Ce conseil jouera un rôle de premier plan dans l'élaboration et l'orientation de l'Entente à mesure de son développement. Une célébration communautaire sera organisée en 2026.

Voici des exemples d'initiatives communes entre Parcs Canada et les Mi'kmaq de la Nouvelle‑Écosse qui témoignent d'un engagement en faveur d'une intendance partagée, d'une compréhension culturelle et du respect des liens qui unissent les Mi'kmaq à la terre : Honorer les liens historiques et contemporains qui unissent les Autochtones aux lieux administrés par Parcs Canada : Réinterpréter les récits et raconter les histoires complètes selon des perspectives différentes. Par exemple, le centre d'interprétation mi'kmaq au lieu historique national de la Forteresse‑de‑Louisbourg, l'inclusion du patrimoine mi'kmaq aux récits racontés au lieu historique, et les nouvelles expositions d'interprétation aux lieux historiques nationaux du Fort Anne et de la Citadelle‑d'Halifax qui mettent en valeur l'histoire et les perspectives mi'kmaq dans l'histoire de Kjipuktuk (Halifax) et de Nme'juaqnek (Annapolis Royal). Collaboration en archéologie : Ce modèle de collaboration prévoit la mobilisation rapide et la participation active des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et des communautés mi'kmaq locales, ainsi qu'un nouveau camp d'archéologie pour les jeunes mi'kmaq. Gardiens de la terre et intendance partagée : De la récolte à la restauration et à la protection, nous avons collaboré dans le cadre d'initiatives liées à la population d'élans, au saumon, au puceron lanigère de la pruche et à la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre de projets liés aux espèces en péril et aux espèces envahissantes, ainsi que dans le cadre de programmes actifs tels que le programme des gardiens de la terre. Ces travaux ont contribué à renforcer nos écosystèmes. Mise en valeur et interprétation du patrimoine mi'kmaq : Les Aînés, les détenteurs du savoir, les membres de la communauté et les jeunes mi'kmaq racontent leurs histoires, et l'histoire et la culture mi'kmaq sont mises en valeur dans tous les lieux administrés par Parcs Canada grâce à des programmes d'amélioration de l'expérience du visiteur. Panneaux de signalisation et d'interprétation : Les noms de lieux mi'kmaq sont intégrés dans les panneaux de signalisation officiels et dans les panneaux d'interprétation, ce qui renforce la collaboration et l'intendance partagée entre Parcs Canada et les peuples autochtones.



Produits connexes

Document d'information : Les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et Parcs Canada signent l'Entente Toqi'maliaptmu'k

Liens connexes

Site Web de Parcs Canada Toqi'maliaptmu'k

Site Web de Parcs Canada Mi'kma'ki-Nouvelle-Écosse

Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn - Initiative pour les droits des Mi'kmaq (uniquement disponible en anglais)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources - Parcs Canada, Martin Bauman, Agent, partenariat, engagement et communications, Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale, Mi'kma'ki, Parcs Canada, 782-446-7933, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias : Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Personne-ressource -- Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqnInitiative sur les droits des Mi'kmaq, Crystal Dorey, Directrice des communications, 902-957-0549, [email protected]; Personnes-ressources - Relations Couronne-Autochtones : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-661-1538, [email protected]; Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]