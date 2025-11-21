Des projets axés sur le patrimoine bâti, l'infrastructure de transport et la sécurité des visiteurs

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger les trésors naturels et culturels du pays et à faire progresser les projets d'infrastructure dans les lieux administrés par Parcs Canada afin de conserver le patrimoine bâti, de créer des occasions économiques et touristiques et d'assurer la sécurité des visiteurs qui se rendent dans ces lieux emblématiques ou les traversent.

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 36,2 M$ dans des améliorations de l’infrastructure au lieu historique national du Canal-Rideau, notamment des réparations de maçonnerie à l’écluse 14 de Long Island, le remplacement du pont Brass Point et des améliorations au déversoir de Clowes. Photo : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, le député Bruce Fanjoy, au nom du ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de 36,2 millions de dollars dans les infrastructures pour la conservation et le renouvellement des infrastructures patrimoniales à trois endroits le long du lieu historique national du Canal-Rideau, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'étend entre Ottawa et Kingston, en Ontario.

Ce financement fédéral appuiera les projets pluriannuels de conservation de Parcs Canada, notamment des réparations de maçonnerie à l'écluse 14 de Long Island, le remplacement du pont Brass Point et des travaux de pierre et de maçonnerie au déversoir de Clowes. Ces projets permettront de conserver des structures patrimoniales importantes, d'améliorer l'infrastructure de transport et d'assurer le passage sécuritaire des visiteurs par voie terrestre et aquatique.

Situé au cœur de l'est de l'Ontario, le lieu historique national du Canal-Rideau est l'une des voies navigables patrimoniales les plus emblématiques et vibrantes du Canada. Le canal Rideau soutient le tourisme local dans les collectivités et destinations le long de son parcours, accueillant des plaisanciers et des visiteurs qui y circulent par voie terrestre de la région et du monde entier. Grâce à ces projets, Parcs Canada continue de protéger l'héritage culturel et technique du canal tout en soutenant la vitalité économique et l'attrait touristique des communautés qui le bordent.

« Les lieux historiques nationaux nous permettent de réfléchir à notre histoire commune, en racontant l'histoire de qui nous sommes en tant que communautés et en tant que pays. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement du Canada s'engage à préserver l'intégrité et la beauté du lieu historique national du Canal-Rideau. Cet investissement non seulement protège un élément vivant de l'histoire canadienne, mais stimule également les économies locales en soutenant les entreprises, le tourisme et les collectivités qui prospèrent le long de ses rives. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le lieu historique national du Canal-Rideau est un trésor national qui relie des collectivités, l'histoire et la nature à travers l'Ontario. Cet investissement garantira que ses remarquables structures patrimoniales demeurent solides et sécuritaires pour que les générations futures de visiteurs par voie terrestre ou aquatique ainsi que les membres des communautés locales, puissent les explorer et en profiter. »

Bruce Fanjoy

Député

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé 545,1 millions de dollars sur quatre ans pour des projets clés visant à protéger les canaux patrimoniaux et à prévenir la perte de patrimoine bâti emblématique, à assurer la sécurité et l'ouverture des routes et des autoroutes et à maintenir la continuité des services aux visiteurs.

Parcs Canada est responsable d'environ 680 biens, dont des barrages, des écluses et des ponts fixes et tournants le long du canal Rideau. Grâce au financement du gouvernement du Canada pour l'infrastructure, environ 153 millions de dollars ont été investis depuis 2015 pour améliorer les biens, en plus des projets annoncés aujourd'hui, qui comprennent : Écluse 14 de Long Island - construite en 1832, une reconstruction complète des murs de l'écluse sera réalisée, prolongeant la durée de vie de l'ouvrage de 50 ans. Pont Brass Point - ce pont tournant, relié à un pont fixe, est un passage important sur le lieu historique national du Canal-Rideau. Parcs Canada veillera à ce que le passage demeure viable pour les véhicules en remplaçant le pont tournant et en réhabilitant les sections fixes. Cela est essentiel pour la sécurité publique et la durabilité à long terme des structures. Déversoir de Clowes - cette structure de 1828 nécessite la reconstruction des composants en maçonnerie et le remplacement du tablier en bois du déversoir, un élément clé du système de gestion des eaux du canal Rideau.

Le lieu historique national du Canal-Rideau, achevé en 1832, est le plus ancien canal en exploitation continue en Amérique du Nord.

Le canal a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007 pour sa valeur universelle exceptionnelle en tant que réalisation technique du début du XIXe siècle, et désigné rivière du patrimoine canadien en 2000 pour son patrimoine humain et sa valeur récréative exceptionnels.

