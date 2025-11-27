BELÉM, Brésil, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, a conclu sa participation à la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30), réaffirmant l'engagement du Canada à protéger la biodiversité, à soutenir le leadership autochtone et à faire progresser les engagements pris au titre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal.

Tout au long de la COP30, le ministre Guilbeault, en tant que ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, a souligné que la nature est au cœur de l'identité canadienne, une alliée essentielle dans la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'un atout pour l'économie. Représentant le Canada lors de séances clés, comme la réunion du Réseau des champions de la nature, il a exhorté les pays à intensifier le financement novateur et les partenariats pour protéger le capital naturel et accélérer les mesures visant à enrayer et inverser la perte de biodiversité. Il a insisté sur le fait que les solutions aux crises climatiques et de la biodiversité doivent être intégrées, renforçant ainsi les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 12 milliards de dollars pour conserver la nature et promouvoir des solutions climatiques fondées sur la nature. Ces efforts visent notamment la conservation de 30 % des terres et des océans du Canada d'ici 2030, et à ce jour, 13,8 % des terres et 15,6 % des océans sont déjà protégés ou conservés. Une étude récente de Parcs Canada a également révélé que les parcs nationaux fournissent 372 milliards de dollars annuellement en services écosystémiques à la population canadienne.

Lors de la Journée du leadership climatique autochtone, le ministre a souligné l'importance du leadership autochtone pour atteindre ces objectifs. Parcs Canada collabore avec plus de 300 groupes autochtones au pays pour conserver le patrimoine naturel et culturel. Depuis 2018, le Canada a soutenu plus de 240 initiatives de gardiens autochtones, créant des emplois culturellement significatifs tout en protégeant les espèces et les écosystèmes à l'échelle nationale. Le Canada fait également progresser des modèles novateurs comme le financement de projets pour la permanence, appuyé par un investissement de 800 millions de dollars afin d'assurer des résultats de conservation à long terme en partenariat avec des organisations autochtones, des gouvernements et des organismes philanthropiques.

Dans le cadre de sa visite, le ministre Guilbeault s'est joint à des dirigeants locaux au parc d'État d'Utinga pour discuter de la conservation urbaine et de la façon dont la nature peut prospérer à proximité des villes. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à créer de nouveaux parcs nationaux, parcs urbains nationaux et aires marines nationales de conservation, tout en soulignant l'importance culturelle et écologique de la nature pour la population canadienne.

Le leadership du Canada à la COP30 s'appuie sur des investissements et des partenariats historiques qui démontrent comment la collaboration, l'innovation et le leadership autochtone peuvent apporter des changements transformateurs. Le ministre Guilbeault quitte la COP30 résolu à accélérer la mise en œuvre des engagements en matière de biodiversité, à approfondir les partenariats et à mobiliser des investissements pour protéger la nature -- pour les gens, pour la planète et pour les générations à venir.

« La nature est au cœur de l'identité et de la prospérité du Canada. À la COP30, nous avons réaffirmé que la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques doivent aller de pair, non seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce c'est bon pour notre économie. En investissant dans la conservation, en soutenant le leadership autochtone et en créant de nouvelles aires protégées, nous bâtissons un avenir où les gens et la nature prospèrent ensemble. »

En tant que membre de la Convention sur la diversité biologique, le Canada a adopté la Stratégie canadienne pour la nature 2030, qui constitue le plan d'action du Canada pour appuyer la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et ses cibles.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a créé deux nouveaux parcs nationaux, une nouvelle aire marine nationale de conservation, quatre nouvelles zones de protection marine, 11 nouvelles réserves nationales de faune et 372 autres mesures de conservation efficaces. Ces terres représentent une superficie équivalente à celle du Japon, soit environ 370 000 km².

Les initiatives dirigées par les Autochtones de financement de projets pour la permanence comprennent quatre grands projets visant à protéger des millions d'hectares de terres et d'océans, à renforcer les liens culturels, les économies locales et l'intendance pour les générations futures.

Il existe quatre initiatives de financement de projets pour la permanence (IFPP), soutenant la conservation dirigée par les Autochtones dans des régions clés du Canada : IFPP T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir; IFPP de la zone marine Grand Ours (biorégion du plateau Nord); SINAA/ IFPP Qikiqtani; IFPP Omushkego Wahkohtowin.

Les lieux administrés par Parcs Canada contribuent directement à la conservation de la biodiversité, à l'adaptation aux changements climatiques, à la réconciliation, ainsi qu'à la santé et au bien-être, et fournissent environ 372 milliards de dollars par an en services écosystémiques tels que l'atténuation des inondations et du climat.

Le Réseau des champions de la nature, lancé par le Canada en 2023, rassemble des pays possédant d'importantes zones sauvages afin d'accélérer l'action mondiale pour la biodiversité.

