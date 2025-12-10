L'Accord prévoit l'établissement d'un cadre de gouvernance partagée entre les Mi'gmaq et Parcs Canada

PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC, NB, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, huit Premières Nations mi'gmaq du Nouveau-Brunswick, représentées par Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc. (MTI) et Kopit Lodge, et le gouvernement du Canada, ont annoncé la signature d'un Accord de mise en œuvre des droits à l'égard des sites du patrimoine naturel et culturel administrés par Parcs Canada au Nouveau-Brunswick. Le présent accord porte sur la mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités, le respect, la coopération et le partenariat entre les parties.

L'accord vise à renouveler et à renforcer davantage les liens entre les Mi'gmaq et le parc national Kouchibouguac et le parc national Fundy, ainsi qu'avec plusieurs lieux historiques nationaux, en reconnaissant que la culture et l'identité des Mi'gmaq sont intimement liées à leur territoire ancestral.

La prise de décision partagée est un aspect important de la reconnaissance et de la mise en œuvre des droits ancestraux et transparaît tout au long de l'accord. L'accord prévoit l'établissement d'une gouvernance et d'une prise de décision partagées entre les Premières Nations mi'gmaq du Nouveau-Brunswick et les lieux administrés par Parcs Canada dans la province.

Les principaux aspects de l'accord comprennent la collaboration sur les études et les activités de restauration; la planification de l'intendance partagée, couvrant des domaines tels que la conservation, la sécurité et la gestion des espèces; les activités de récolte de la flore et de la faune; la protection et la promotion du patrimoine, de la culture et de la langue mi'gmaq et le savoir autochtone mi'gmaq; les procédures et les protocoles dans des domaines comme les lieux sacrés et l'utilisation de la langue mi'gmaq; les possibilités de développement économique.

La signature de cet accord démontre le désir commun des Mi'gmaq et du gouvernement du Canada de faire progresser leur relation conformément aux valeurs et aux principes mi'gmaw, tout en facilitant l'exercice des droits et des responsabilités des Mi'gmaq en tant qu'intendants du territoire qu'ils habitent depuis des temps immémoriaux.

L'Accord existe à la fois sous la forme d'un document écrit et sous la forme d'une ceinture wampum - expression de la manière dont différents ordres juridiques et perspectives sont entremêlés dans la gestion du territoire partagé. Le wampum a été utilisé par de nombreux peuples autochtones du nord-est de l'Amérique du Nord comme moyen d'enregistrer et d'envoyer des messages. Le wampum est considéré comme sacré et est traité avec beaucoup de respect parce que le savoir et les messages qu'il porte sont d'une grande importance. Une cérémonie avec la ceinture wampum aura lieu à une date ultérieure.

Les cultures et les identités des peuples autochtones sont étroitement liées à leurs territoires, et honorer ces liens est un élément important des mesures de réconciliation et des résultats. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à honorer ces liens spéciaux et à veiller à ce que les droits des peuples autochtones soient pris en considération et respectés.

« Nous nous réjouissons de la signature de cet accord. Lorsque nos ancêtres ont signé les traités de paix et d'amitié, les Mi'gmaq étaient censés participer aux décisions qui touchent nos terres et nos eaux. Pendant des générations, nos droits ont été ignorés et nous n'avons pas été considérés comme des partenaires. La signature de cet accord permettra de mettre en œuvre nos droits issus de traités et de collaborer avec Parcs Canada.

Nous ne pouvons pas changer les événements du passé, mais nous pouvons continuer à travailler ensemble pour veiller à ce que les Mi'gmaq demeurent les gardiens des terres et des eaux de leur territoire ancestral sacré pour aujourd'hui et pour nos générations futures. »

Cheffe Rebecca Knockwood

Cheffe de la Première Nation d'Amlamgog et coprésidente de MTI

« L'Accord de mise en œuvre des droits avec Parcs Canada est une occasion mémorable pour la Nation mi'gmaq. L'Accord réunit les Premières Nations de la Nation mi'kmaq de l'ensemble du Mi'kma'ki du Nouveau-Brunswick afin de travailler ensemble pour l'intendance de nos terres. L'accord est une étape importante vers la mise en œuvre de nos droits décisionnels en tant que détenteurs de titres et nous ouvre la voie à suivre pour travailler avec Parcs Canada dans un esprit de paix et d'amitié. L'accord est enregistré par écrit ainsi qu'au moyen d'une ceinture wampum - tressant ensemble des ordres juridiques distincts et des perspectives pour prendre soin de nos terres partagées. Kopit Lodge reconnaît les contributions apportées par toutes les parties et espère que cet accord servira de précédent solide pour faire progresser les aspirations et les responsabilités de tous les peuples autochtones. »



Kenneth Francis, aîné

Aîné d'Elsipogtog et porte-parole de Kopit Lodge

« Notre gouvernement s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Les huit Premières Nation mi'gmaq du Nouveau-Brunswick sont des partenaires essentiels de l'intendance de nos terres. Cette entente marque une autre étape de notre collaboration à des initiatives pour les parcs et les lieux historiques nationaux qui revêtent une profonde signification culturelle et historique pour les peuples autochtones. Cet accord soutiendra des initiatives allant de la restauration et de la conservation à la protection et à la promotion du patrimoine, de la culture et de la langue mi'gmaq. Il s'agit d'un pas important alors que nous continuons d'apprendre, de collaborer et de renforcer nos relations de nation à nation. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« La reconnaissance des droits et la préservation des traditions et des cultures des communautés autochtones sont essentielles pour faire progresser la réconciliation. Je suis reconnaissant à Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc. et à Kopit Lodge pour leur partenariat dans la réalisation de cet objectif. L'accord rétablit les droits d'intendance, renforce le patrimoine, la culture et la langue mi'gmaq et crée des possibilités économiques pour les Mi'gmaq dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Nouveau-Brunswick. Il reflète notre engagement commun à l'égard d'un avenir fondé sur le respect et le partenariat. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

En 2017, Parcs Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont reçu le mandat de négocier des accords de réconciliation et de reconnaissance des droits dans le cadre des traités de paix et d'amitié avec les Mi'gmaq, les Peskotomuhkati et les Wolastoqey du Canada atlantique et du Québec.





Le 19 décembre 2024, huit Premières Nations mi'gmaq du Nouveau-Brunswick, Parcs Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont signé l'Accord de mise en œuvre des droits.





Les accords de gouvernance partagée sont un moyen important pour Parcs Canada de respecter les engagements du gouvernement du Canada à l'égard du renouvellement des relations fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat enracinés dans les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.





Les détails précis sur la façon dont cet accord sera mis en œuvre seront élaborés au cours des prochains mois et des prochaines années, à mesure que le conseil de cogestion sera formé et commencera à fonctionner.





Les lieux administrés par Parcs Canada visés par cet accord sont les suivants : les parcs nationaux Kouchibouguac et Fundy, et les lieux historiques nationaux du Fort-Beauséjour-Fort-Cumberland, du Fort-Gaspareaux, de la Tour Carleton-Martello, du Monument-Lefebvre et de l'Île-de-Beaubears.

