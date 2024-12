Les membres du syndicat des professeur-es de l'UQAM affiliés à la CSN se dotent d'un mandat de grève à 86 %

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Une centaine de membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN), réunis en assemblée générale lundi après-midi, ont adopté à 86 % une proposition mandatant leur comité exécutif de déclencher des séquences de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation. Le syndicat dont les membres donnent près de 60 % des cours à l'UQAM peut déclencher la grève à compter du 22 décembre.

Le comité de négociation a expliqué aux membres que les pourparlers stagnent sur les principales revendications en rapport avec les conditions d'enseignement en ligne. Ces revendications portent sur la reconnaissance et la rémunération du travail additionnel qu'exige l'adaptation des cours virtuels ; l'établissement de balises pour le développement de ces cours afin qu'ils ne se fassent pas au détriment des cours en présence et l'assurance que les groupes-cours demeurent à taille humaine. La direction souhaite plutôt pérenniser les pouvoirs qu'elle s'est arrogés durant la pandémie alors que les chargé-es de cours étaient contraints d'enseigner en visioconférence, en refusant maintenant d'en négocier les conditions de travail.

Les deux parties vont se rencontrer à trois reprises d'ici le moment où le syndicat va acquérir le droit de grève. « Avec un vote qui s'élève à 86 %, les membres ont envoyé un message fort et nous espérons que la partie patronale va le comprendre et va arriver à la table de négociation avec de nouvelles avancées pour dénouer l'impasse », a affirmé le président du syndicat, Olivier Aubry.

L'ensemble des syndicats membres de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), réunis la semaine dernière en conseil fédéral, a donné son appui aux chargé-es de cours de l'UQAM. « Ils peuvent compter sur leurs collègues de tous les collèges, cégeps et universités du Québec », a soutenu le président de la FNEEQ-CSN, Benoit Lacoursière, présent à l'assemblée générale.

« Les membres du syndicat ont bien raison de se doter de ce mandat de grève. Les revendications qu'elles et ils portent sont déterminantes pour l'avenir. Nous sommes solidaires de leur lutte à 100% », ajoute Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN).

Un enjeu qui dépasse l'UQAM

« Le SPPEUQAM-CSN négocie sur un enjeu unique qui touche l'ensemble de la profession d'enseignantes, d'enseignants et de professeur-es. La CSN estime que les demandes du syndicat sont justes et raisonnables. Ce n'est pas parce qu'une activité se passe en ligne que les règles normales et des conditions de travail adéquates devraient cesser de s'appliquer », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN. Cette dernière espère que la nouvelle chancelière de l'UQAM, Pauline Marois, saura voir en cette négociation l'occasion de tracer la voie qui servira à mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80 % des chargé-es de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

