LE CAP, Afrique du Sud, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Cette semaine, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) se joint à ses organisations sœurs internationales et à des milliers de leaders et de professionnel(le)s de la santé du monde entier au Cap, en Afrique du Sud, pour le XXVe Congrès mondial de gynécologie et d'obstétrique de la FIGO, qui se tiendra du 5 au 9 octobre 2025.

La présidente et la présidente élue de la SOGC ont annoncé que la société accueillera le Congrès mondial 2027 de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) à Montréal, au Québec! Le FIGO 2027 offrira au Canada une occasion unique de mettre en valeur son rôle de référence mondiale pour la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Le congrès de cette année apporte une excellente nouvelle pour le Canada: la FIGO confirmera officiellement que le Canada a été choisi pour accueillir le congrès mondial de la FIGO en 2027 à Montréal. Cet événement offrira au Canada l'occasion de mettre en valeur son rôle de référence mondiale pour la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. À une époque où ces droits et services destinés aux femmes s'érodent dans de nombreuses régions du monde, le Canada aura l'occasion de montrer qu'il sera toujours le modèle à suivre lorsqu'il s'agit des droits sexuels et reproductifs des femmes.

La SOGC est également heureuse d'annoncer que la Dre Diane Francoeur, directrice générale de la SOGC, a été élue au conseil d'administration de la FIGO en tant que trésorière honoraire. Cela permettra à la SOGC et au Canada de se positionner comme une voix forte et un chef de file parmi les collègues et les organisations internationales qui se consacrent à l'amélioration de la santé des femmes.

De plus, la SOGC est fière d'annoncer que la Dre Amanda Black, présidente sortante de la société, a été choisie comme récipiendaire du FIGO Women's Awards 2025, qui récompense les femmes obstétriciennes-gynécologues ayant contribué de manière significative à l'avancement de la science, de la recherche et de la santé des femmes dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.

Le Congrès mondial de la FIGO est l'un des rassemblements internationaux les plus importants dans le domaine de la santé des femmes, où des cliniciens, des chercheurs et des décideurs politiques du monde entier partagent leurs connaissances et échangent leurs pratiques exemplaires en matière de gynécologie et de soins obstétricaux. Cette année, des dizaines de membres de la SOGC et de médecins et chercheurs canadiens participent au programme, apportant leur expertise dans le cadre de tables rondes, de présentations et de discussions tout au long de la semaine.

Parmi les moments forts pour le Canada, citons :

La présidente de la SOGC, la Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, participera à une table ronde intitulée « STILLBIRTH: New Trends in Prevention and Care Management » (Mortinatalité : nouvelles tendances en matière de prévention et de gestion des soins), qui portera sur les progrès réalisés dans les stratégies de prévention et les soins compassionnels;

La directrice générale de la SOGC, la Dre Diane Francoeur, a fait une présentation sur la montée de la désinformation en matière de santé des femmes et sur l'importance d'une communication claire et fondée des données probantes pour prévenir les conséquences négatives pour les patientes;

La présidente sortante de la SOGC, la Dre Amanda Black, coprésidera une session intitulée « Challenges in Contraception » (Les défis de la contraception) et donnera une conférence sur la contraception et la périménopause.

Pour plus d'informations sur FIGO 2025, visiter https://figo2025.org/

« Être élue au conseil d'administration de la FIGO et être accueillie au sein de cette communauté renommée de leaders mondiaux dans le domaine de la santé des femmes est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Je suis honorée d'occuper ce poste et j'ai hâte de travailler avec cette inestimable organisation et d'apporter l'expérience et les perspectives canadiennes à ses efforts pour améliorer la santé et les droits des femmes dans le monde entier. » - Dre Diane Francoeur, directrice générale, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Demandes des médias : Kelsey MacDonald, Directrice des communications et des affaires publiques, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected], 613-730-4192 x 228