OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 - Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié la déclaration suivante concernant l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause:

« La ménopause touche 100 % des femmes, et ses symptômes ont un impact profond sur leur bien-être, leur qualité de vie et leur carrière. Selon la Fondation canadienne de la ménopause, une femme sur dix pourrait quitter le marché du travail en raison de symptômes de ménopause incapacitants.

Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) salue l'annonce faite aujourd'hui par la Food and Drug Administration (FDA) américaine concernant la suppression des avertissements généraux de type « boîte noire » sur les traitements hormonaux de la ménopause et espère que cette mesure encouragera davantage les femmes à envisager le traitement hormonal de la ménopause comme une option thérapeutique potentielle, après consultation de leur médecin.

À la suite d'une étude publiée au début des années 2000, les femmes ont été, et continuent d'être réticentes à l'égard de l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause comme traitement des symptômes de la ménopause.

Depuis lors, de nouvelles évidences scientifiques sont rassurantes et la SOGC continue de travailler sans relâche pour aider les femmes à prendre la meilleure décision pour leur propre parcours vers la ménopause, en se basant sur les dernières données probantes disponibles.

Néanmoins, l'accès à un(e) professionnel(le) de la santé pour les soins primaires est un enjeu important partout au Canada, tout comme les coûts associés au traitement des symptômes. Les femmes méritent un accès équitable aux soins et aux options de traitement sans avoir à prendre des décisions difficiles en fonction de leurs revenus.

En 2021, le Journal of Obstetrics and Gynaecology (JOGC) a publié une directive clinique qui indique que « le traitement hormonal de la ménopause est l'option la plus efficace pour la prise en charge des symptômes vasomoteurs; il peut être instauré en toute sécurité chez les femmes de moins de 60 ans ou ménopausées depuis moins de 10 ans en l'absence de contre-indications ».

À une époque où la mésinformation et la désinformation sont de plus en plus présentes en ce qui concerne les soins de santé, la SOGC se réjouit de cette évolution et espère qu'elle encouragera les femmes à explorer toutes les options pour traiter les symptômes courants de la ménopause.

Pour plus d'informations sur les options de traitement, veuillez consulter le site éducatif public de la SOGC : mamenopause.ca. »

