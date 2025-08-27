VANCOUVER, BC, le 27 août 2025 /CNW/ - Après avoir été élue aujourd'hui à une écrasante majorité à la présidence nationale lors du Congrès statutaire d'Unifor à Vancouver, Lana Payne s'est poursuivre la lutte pour défendre les travailleuses et travailleurs de partout au pays.

« Ce fut un honneur et un grand privilège d'être votre présidente nationale. Aujourd'hui, cet honneur est multiplié par trois », a déclaré Lana Payne dans son discours d'acceptation.

Les membres d’Unifor réélisent la présidente nationale Lana Payne et son équipe de direction (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Nous avons des travailleuses et des travailleurs à défendre, des emplois à protéger, ainsi qu'un pays et une économie à remettre sur les rails. Et ce pays a besoin de nous. Le Canada a besoin de ce syndicat. Il a besoin de la force progressiste que nous incarnons. »

L'équipe de direction de Lana Payne a également été reconduite par les déléguées et délégués : le secrétaire-trésorier national Len Poirier, le directeur de la région de l'Ouest Gavin McGarrigle, la directrice régionale de l'Ontario Samia Hashi et la directrice régionale de l'Atlantique Jennifer Murray reprendront leurs fonctions. Plus tôt cette année, le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier avait été réélu pour un second mandat au Conseil québécois d'Unifor.

Lana Payne a été élue en 2022 lors du précédent Congrès statutaire d'Unifor à Toronto, devenant ainsi la première femme à accéder à la présidence nationale du syndicat.

« Nous sommes un syndicat. Cela implique la participation de toutes et de tous. Nous nous inspirons toutes et tous mutuellement. Nous nous défendons les uns les autres. Nous sommes là les uns pour les autres », a ajouté Lana Payne.

« Quand je dis qu'il n'y aura pas d'harmonie syndicale-patronale si vous attaquez les droits des travailleuses et des travailleurs, c'est qu'il n'y aura pas d'harmonie syndicale-patronale. Et quand je dis que nous devons protéger les emplois canadiens avec tous les moyens dont nous disposons, c'est précisément ce que je veux dire. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice des communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au 416 896-3303